Soud v Brně zahájil projednávání kauzy úniku informací od policie

Brno - Krajský soud v Brně dnes zahájil projednávání obžaloby 28 lidí v souvislosti s únikem informací z policejních spisů. Podle odhadu předsedkyně senátu čtení obžaloby potrvá asi dvě hodiny. Mezi obžalovanými je osm tehdejších policistů, jeden bývalý příslušník Celní správy. jeden z Generální inspekce bezpečnostních sborů a také někteří obžalovaní z brněnské korupční kauzy Stoka.

Obžalobu začal státní zástupce Miroslav Stoklásek číst krátce před 10:00, tedy asi hodinu poté, na kdy bylo nařízené zahájení hlavního líčení. Tak dlouho trvalo, než se zhotovila docházka, účastníci líčení se usadili a sdělili soudu, co bylo třeba vyřešit. Jeden z obhájců například požádal soud o konání hlavního líčení bez účasti veřejnosti, a to kvůli údajně citlivým informacím, které by u soudu mohly zaznít. Předsedkyně senátu Dita Řepková to zamítla, že prozatím není uzavřeného jednání třeba.

Řepková odhadla, že čtení obžaloby by mohlo trvat asi dvě hodiny. K dalšímu průběhu hlavního líčení uvedla, že ještě dnes odpoledne by mohl přijít na řadu výslech prvních obžalovaných, který by pokračoval v dalších dnech. Termíny hlavního líčení jsou zatím vypsány do konce tohoto týdne, pak 18. a 19. ledna. Následovat ale budou další. Podle soudkyně je svědků obžaloby asi 120, soudní jednání bude trvat minimálně měsíce.

Osmadvacet lidí čelí obvinění pro rozsáhlou trestnou činnost, která čítá 91 bodů obžaloby. Státní zastupitelství už dříve uvedlo, že trestná činnost měla v naprosté většině případů spočívat v neoprávněném provádění lustrací v informačních systémech policie a celní správy. Podle spisu jde také o zneužívání systémových opatření v souvislosti s účelovým zavedením některých osob jako informátorů policie.

V případě obžalovaných příslušníků bezpečnostních sborů jejich trestnou činnost žalobci kvalifikovali ve většině případů jako pokračující trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby v souběhu s pokračujícím trestným činem neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. Civilní osoby jsou obžalované za účastenství ve formě návodu k této trestné činnosti.

Projednávání kauzy soud nařídil do největší místnosti 362. V ní bývají líčení například s mnoha obžalovanými, nebo ty, o které mají značný zájem média. Jednalo se v ní například v kauze kolem podnikatele Shahrama Zadeha, projednával se v ní případ čtyřnásobného vraha Kevina Dahlgrena či kauza Stoka, ve které bývalý místostarosta části Brno-střed za ANO Jiří Švachula skončil ve vězení kvůli manipulaci se zakázkami a braní úplatků. Švachula je mezi 28 obžalovanými i v kauze úniku informací, stejně tak spoluobžalovaný ve věci Saman El-Talabani.