Soud v Brně zahájil hlavní líčení v kauze Stoka

Brno - Krajský soud v Brně dnes zahájil hlavní líčení v kauze Stoka, jde o případ údajné korupce na radnici Brno-střed. V kauze je podaná obžaloba na 11 lidí a dvě firmy včetně někdejšího politika za hnutí ANO Jiřího Švachuly. Přítomni jsou všichni obžalovaní, omluvil se jen obžalovaný Saman El-Talabani. Začátek líčení poznamenaly problémy se záznamovým zařízením, čekalo na jeho zprovoznění.

O kauzu je ze strany veřejnosti značný zájem, míst pro veřejnost je v jedné z největších místností soudu kvůli opatření proti šíření koronaviru jen 19, všechna jsou obsazena. Švachulu, který byl údajně hlavou skupiny, přivedla eskorta v poutech po 8:00, hlavní líčení ale soudkyně Jaroslava Bartošová oficiálně zahájila až po 8:30. Čas zabrala prezentace přítomných obžalovaných a obhájců, krátce nefungovalo také záznamové zařízení. Žalobce Radek Mezlík obžalobu začal číst až zhruba v 8:50.

Přítomni jsou všichni obžalovaní, výjimkou je obžalovaný Saman El-Talabani. Jeho obhájce ČTK řekl, že pobývá na Slovensku a kvůli opatřením kvůli koronaviru by byl složitý jeho příjezd. Soud má ale jeho souhlas pro konání líčení bez jeho přítomnosti. Obhájce uvedl, že soud požádá o výslech pro svého klienta na dálku přes videokonferenci.

Soud líčení zahájil po roce a půl od policejní razie na radnici Brno-střed. Bývalý místostarosta městské části Švachula byl podle státního zastupitelství hlavou skupiny, která ovlivnila desítky zakázek na radnici městské části Brno-střed. Mezi 11 obžalovanými je ještě bývalý vedoucí investičního odboru v Brně-Ivanovicích Petr Liškutin (dříve ANO). Výše úplatků podle státního zastupitelství dosáhla až 47 milionů korun.

Korupce se podle policie odehrávala při zadávání veřejných zakázek. Získávaly je vybrané spřátelené firmy a cena se uměle zvyšovala. Úplatky činily obvykle deset procent ceny zakázky. Firem zúčastněných na systému bylo devět a vždy vyhrála předem vybraná, ostatní dělaly takzvaně křoví.

Státní zástupce v obžalobě navrhuje Švachulovi trest patnáct let vězení a k tomu i peněžitý trest pět milionů korun. V tomto týdnu jsou termíny hlavního líčení vypsány ještě na úterý a středu, další jsou vypsány do konce roku, je jich asi 20. Neočekává se ale, že kauza do konce roku skončí.