Soud v Brně začal řešit kauzu Stoka, Švachula vinu popřel

Brno - Krajský soud v Brně dnes zahájil hlavní líčení v kauze Stoka, jde o případ údajné korupce na radnici Brno-střed. V kauze je podaná obžaloba na 11 lidí a dvě firmy včetně někdejšího politika za hnutí ANO Jiřího Švachuly. Švachula ve své výpovědi před soudem popřel, že by nějakou organizovanou skupinu založil. Hrozí mu až 16 let vězení. Hlavní líčení bude pokračovat po polední pauze ve 12:45.

"Není pravda, že jsem v listopadu 2014 založil organizovanou zločineckou skupinu a že jsem byl od začátku vedoucím článkem a není ani pravda, že zločinecká skupina fungovala, a to s cílem soustavného ovlivňování veřejných zakázek," řekl Švachula. Uvedl, že jej oslovil podnikatel Saman El-Talabani, se kterým se setkal. Podnikatel měl podle něj zájem o kontakty na městské firmy a údaje o zakázkách, které mu Švachula předal, podnikatel si je prý ale mohl zjistit i jinde. Výměnou mu podnikatel prý nabízel spolupráci v bezpečnosti a ochraně informací, získávání informací o politicích či lobbing pro hnutí ANO.

Švachula uvedl, že mu Talabani dal milion korun jako příslib do budoucna, nebylo to prý ale nijak navázáno na zakázky. Talabani podle něj pak ale začal u firem vystupovat jeho jménem, Švachula jim pak údajně vysvětloval, že s tím nemá nic společného. Talabani mu podle něj následně začal vyhrožovat. "Obával jsem se ho. Zmiňoval, že by se mohlo stát i něco mému synovi. Věděl jsem, že je toho schopný," řekl Švachula. Milion mu pak údajně vrátil, ale Talabani prý na něj dál vyvíjel nátlak, aby mu sehnal informace z městských firem.

Švachula svoji výpověď přečetl, trvalo to asi tři čtvrtě hodiny. Odpovídat na dotazy soudu a dalších zúčastněných ale odmítl. Předsedkyně senátu po jeho výpovědi hlavní líčení přerušila kvůli pauze na oběd.

Žalobce Radek Mezlík obžalobu četl asi hodinu. "Nejméně v době od listopadu 2014 Jiří Švachula založil organizovanou zločineckou skupinu, přičemž byl od začátku jejím vedoucím článkem. Skupina působila nejméně do 7. března 2019 v Brně," uvedl Mezlík. V obžalobě popsal, jak celý systém fungoval, kdy veřejné zakázky získávaly jen vybrané spřátelené firmy a cena se uměle zvyšovala. Úplatky činily obvykle deset procent ceny zakázky. Firem zúčastněných na systému bylo devět a vždy vyhrála předem vybraná, ostatní dělaly takzvaně křoví.

S nárokem na náhradu škody se připojila městská část a tři městské společnosti. "Městská část Brno-střed uplatňuje škodu ve výši 49 milionů, škoda byla způsobena úplatky, o které byly navyšovány ceny, které následně platila městská část za realizaci investičních akcí a drobných oprav. A k těmto částkám jsme připočítali DPH, protože jsme byli rovněž poškozeni i na odvodech DPH. Jsme přesvědčeni, že cena zakázek byla navyšována, čili pokud by firmy neposkytovaly tyto úplatky, mohly dát městské části nižší ceny," řekl novinářům tajemník městské části Petr Štika. Podle něj jde o 27 zakázek, od oprav fasád domů v centru Brna po rekonstrukci plynové kotelny. Teplárny Brno požadují 13,5 milionu korun, Technické sítě Brno 3,8 milionu a SAKO Brno milion.

K soudu dnes přišli všichni obžalovaní, výjimkou je obžalovaný Saman El-Talabani. Jeho obhájce ČTK řekl, že pobývá na Slovensku a kvůli opatřením proti šíření koronaviru by byl složitý jeho příjezd. Soud má ale jeho souhlas pro konání líčení bez jeho přítomnosti. Obhájce uvedl, že soud požádá o výslech pro svého klienta na dálku přes videokonferenci.

Soud líčení zahájil po roce a půl od policejní razie na radnici Brno-střed. Bývalý místostarosta městské části Švachula byl podle státního zastupitelství hlavou skupiny, která ovlivnila desítky zakázek na radnici městské části Brno-střed. Mezi 11 obžalovanými je ještě bývalý vedoucí investičního odboru v Brně-Ivanovicích Petr Liškutin (dříve ANO). Výše úplatků podle státního zastupitelství dosáhla až 47 milionů korun.