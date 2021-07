Soud v Brně vydal příkaz k dodání lobbisty Janouška do výkonu trestu

Brno - Krajský soud v Brně vydal příkaz k předvedení lobbisty Romana Janouška do vězení. Žalobce uspěl před časem se stížností proti přerušení trestu. Na základě příkazu má být odsouzený dodán do nejbližší věznice, řekla dnes ČTK mluvčí soudu Klára Belkovová. Pražská policie vyhlásila po muži pátrání. Janouškův advokát Lukáš Trojan na dotaz ČTK sdělil, že jeho klient nastoupí do věznice řádně a dobrovolně, že se na tom Janoušek dohodl s Vězeňskou službou a že se výkonu trestu nevyhýbá.

Soud příkaz vydal 21. července. "Příkaz byl odeslán Krajskému ředitelství Policie ČR hlavního města Prahy. S dalšími dotazy se proto prosím obracejte na Policii ČR a Vězeňskou službu, které by měly ve věci činit další kroky," uvedla mluvčí.

"Pražská policie obdržela od soudu příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody Romana Janouška. V současné chvíli probíhají standardní pátrací úkony. Muž je vyhlášen v celostátním pátrání," uvedla policie na twitteru.

"Zdůrazňuji, ze klient se nijak nevyhýbá povinnosti nástupu do výkonu trestu. V posledních dnech absolvoval specializovaná zdravotní vyšetření. Dnes byla Vězeňská služba informována a bylo dohodnuto, že klient řádně a dobrovolně nastoupí k výkonu trestu," napsal ČTK Trojan.

"Klientovi doposud nebylo doručeno rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci. Lhůta pro vyzvednutí zásilky končí tento pátek. V souladu se zákonem plánoval po převzetí rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci nastoupit výkon trestu. Zprávám o vydání příkazu k dodání do výkonu trestu nerozumím. Příslušný soud nám, jako obhájcům, odmítl uvedenou informaci potvrdit," doplnil advokát.

Krajský soud v Brně na konci dubna prodloužil Janouškovi o další dva roky přerušení výkonu trestu, a to ze zdravotních důvodů. Proti usnesení podal stížnost státní zástupce, Vrchní soud v Olomouci o ní v neveřejném jednání rozhodl koncem června. Pobyt ve věznici, kam je Janoušek zařazen, podle rozhodnutí olomouckého soudu není vzhledem k tamní zdravotní péči rizikový.

Janoušek si má odpykat 4,5 roku vězení za to, že autem srazil ženu a od nehody ujel. Výkon trestu se mu ze zdravotních důvodů na jeho žádost přerušuje opakovaně, naposledy loni na jaře o rok. Za mřížemi dosud strávil zhruba rok a čtvrt.

Podle lékařských posudků Janoušek trpí nevyléčitelnou nemocí a při chůzi se musí opírat o francouzskou hůl. Po operaci mozku má podle lékařů v hlavě implantát, který by se pohybem mohl uvolnit a Janouška tak zabít.

Opilý lobbista v roce 2012 v Praze srazil autem ženu, kterou tak vážně zranil. Byl odsouzen za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. V době přerušení trestu ho sledování nařízené pražským vrchním soudem zastihlo na plovárně, na kole nebo v galerii. Server Seznam Zprávy letos zveřejnil fotografie z přelomu let 2019 a 2020, na nichž se Janoušek bez hole pohybuje na zasněžených svazích rakouských Alp.