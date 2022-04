Soud v Brně v korupční kauze Stoka ukončil dokazování

Brno - Krajský soud v Brně dnes v korupčním případu na radnici části Brno-střed ukončil dokazování. Státní zástupce Petr Šereda zahájil v kauze Stoka závěrečnou řeč. Zda soud ještě dnes či ve středu, vynese rozsudek, není jasné. V případu údajného ovlivňování zakázek čelí obžalobě 11 lidí a dvě firmy včetně bývalého místostarosty a radního městské části Jiřího Švachuly (dříve ANO), který byl podle obžaloby hlavou organizované skupiny. Švachula vinu popírá. V kauze bylo dokazování ukončeno podruhé.

"Ani po doplnění dokazování nevznikly pochybnosti ohledně obžaloby," shrnul žalobce. Důkazní materiál lze podle něj shrnout do tří okruhů, jde o výpovědi spolupracujících obviněných, dále listiny a také o použité pátrací prostředky. "Nejsou v logickém rozporu a dokazují popsané skutky," uvedl žalobce.

Krajský soud ukončil dokazování poprvé už loni v září, následně měl vyhlásit rozhodnutí. To se ale nestalo. Podle soudu státní zastupitelství nedodalo do spisu až 12.000 stran, se kterými se obhájci teprve museli seznámit. Dokazování se tak znovu vrátilo do stadia dokazování. První hlavní líčení v tomto se uskutečnilo tohle pondělí, kdy soud vyslýchal další svědky. Vyslechl i některé spolupracující obviněné.

Případem se krajský soud začal zabývat v září 2020, zhruba rok a půl po policejní razii na radnici Brno-střed. Soud vyslýchal jednotlivé obžalované, následně svědky, četly se listinné důkazy, soud přehrával i odposlechy. Závěrečné řeči poprvé zazněly loni v září.

Korupce na radnici se podle státního zastupitelství odehrávala při zadávání veřejných zakázek v letech 2015 až 2019. Získávaly je vybrané spřátelené firmy a cena se uměle zvyšovala. Úplatky činily obvykle deset procent ceny zakázky. Firem zúčastněných v systému bylo několik a vždy vyhrála předem vybraná, ostatní podle obžaloby dělaly takzvaně křoví. Výše úplatků podle žalobkyně dosáhla až 47 milionů korun, šlo o 27 zakázek městské části Brno-střed, a o další desítky ovlivněných zakázek na správě nemovitostí městské části. Švachula vinu popírá. Už dříve řekl, že se sám stal obětí nátlaku od spoluobžalovaného podnikatele Samana El-Talabaniho.