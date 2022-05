Soud v Brně uznal expolitika Švachulu v kauze korupce na městské části vinným

Brno - Krajský soud v Brně dnes uznal v kauze korupce na radnici Brno-střed bývalého místostarostu a radního městské části Jiřího Švachulu (dříve ANO) vinným, stejně tak i dalších osm obžalovaných a dvě firmy. Soud rozsudek vyhlašuje, obžalobě čelí celkem 11 lidí a dvě firmy. Výše trestu zatím není známa. Podle obžaloby byl Švachula v případu údajného ovlivňování zakázek na městské části hlavou organizované skupiny. Švachula vinu popřel.

Předsedkyně senátu Jaroslava Bartošová čte rozsudek, výše trestu bude řečena až na konci, podle odhadu předsedkyně asi za dvě hodiny. Poté bude rozsudek odůvodňovat. Následně se budou moci strany vyjádřit k případnému odvolání, bude tedy známo, zda se rozsudek stane pravomocným.

Podle rozsudku šlo o organizovanou skupinu s respektováním hierarchie, kdy její činnost směřovala k zadávání veřejných zakázek a poskytování neveřejných informací vybraným společnostem, které za tyto informace poskytovaly předem smluvený úplatek. Nejčastěji šlo o deset procent. Úplatky si pak podle předsedkyně senátu dotyční dělili podle předem stanoveného vzorce.

"V úmyslu získávání neoprávněného majetkového prospěchu přibližně v listopadu 2014 Jiří Švachula navrhl obžalovanému Samanu El-Talabanimu vybírání úplatků od stavebních společností, kterým budou poskytovat neveřejné informace o zakázkách, k nimž měl obžalovaný Švachula přístup ze své pozice druhého místostarosty. Tyto společnosti tak zvýhodnili, aby mohly výběrová řízení vyhrát," uvedla Bartošová.

Soudkyně shledala vinnými devět lidí a dvě firmy, z obžalovaných ve výčtu nejmenovala podnikatele Ivana Trunečku a Petra Kaláška. Oba vinu od začátku popírali.

Korupce na radnici se podle žalobkyně odehrávala při zadávání veřejných zakázek v letech 2015 až 2019. Získávaly je vybrané spřátelené firmy a cena se uměle zvyšovala. Úplatky činily obvykle deset procent ceny zakázky. Firem zúčastněných v systému bylo několik a vždy vyhrála předem vybraná, ostatní podle obžaloby dělaly takzvaně křoví. Výše úplatků podle žalobkyně dosáhla až 47 milionů korun, šlo o 27 zakázek městské části Brno-střed a o další desítky ovlivněných zakázek na správě nemovitostí městské části.

Švachula dříve vinu popřel, u soudu uvedl, že udělal chybu, když udržoval kontakt se spoluobžalovaným Samanem El-Talabanim a mluvil s ním o dění na úřadu. El-Talabanimu to podle něj umožnilo vytvářet dojem, že na toto dění má vliv. Švachula řekl, že El-Talabani pak začal u firem vystupovat jeho jménem a on jim pak prý musel vysvětlovat, že s tím nemá nic společného. Podle něj se sám stal obětí nátlaku od El-Talabaniho.

Švachulovi žalobci navrhli 14 let vězení, El-Talabanimu souhrnný trest 4,5 roku vězení. El-Talabani už je pravomocně odsouzený v jiné kauze, stejně jako další spolupracující obžalovaný, podnikatel Pavel Ovčarčin. Jemu žalobce navrhl souhrnný trest 7,5 roku vězení. Třináct let vězení navrhl bývalému místostarostovi brněnských Ivanovic za hnutí ANO Petru Liškutinovi, 12 let podnikatelům Ivanu Trunečkovi a Petru Kaláškovi. Ti vinu popřeli. Navrhované tresty pro další obžalované byly pod deset let či podmíněné. Některým obžalovaným státní zástupce navrhl i peněžité tresty, a to až do dvou milionů korun, některým i letitý zákaz výkonu funkce.