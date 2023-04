Soud v Brně uložil muži za trojnásobnou vraždu doživotí

Brno - Krajský soud v Brně dnes uložil muži za loňskou trojnásobnou vraždu v Kostelci na Hané na Prostějovsku a vydírání doživotní trest. Tehdy devětadvacetiletý muž zavraždil bratra, sestru a otce. Muž se k činu přiznal, uvedl, že nenávist zvítězila. Žalobkyně pro něj navrhla 30 let vězení či doživotí, obhájkyně trest při spodní hranici trestní sazby a zabezpečovací detenci. Kromě doživotního trestu soud muži uložil zaplatit další, přeživší sestře jako nemajetkovou újmu devět milionů korun. Rozsudek není pravomocný, strany si ponechaly lhůtu pro možné odvolání.

Tragédie se stala loni 29. dubna, členy rodiny muž ubodal desítkami ran nožem. Soud se případem začal zabývat v polovině letošního února. Muž se k vraždám plně doznal. Uvedl, že ho členové rodiny bezdůvodně uráželi a vymýšleli si k tomu i záminky, chtěli, aby se odstěhoval. On si ale nedokázal najít stabilní práci. "Nenávist ve mně zvítězila, spáchal jsem to, co jsem spáchal. Už to nemůžu vrátit zpátky. Nenáviděl jsem všechny tři, asi stejně," uvedl dříve muž.

Předsedkyně senátu Jaroslava Bartošová dnes řekla, že šlo o brutální masakr, že šlo o vyhlazení celé rodiny, v níž do té doby muž žil. "Obdobný trestný případ nemá obdoby, v důsledku takto rozsáhlých zranění nebyli soudní znalci ani schopni určit pořadí těch ran," řekla soudkyně. Řekla, že ani jedna z obětí neměla ani nejmenší šanci, aby při poskytnutí vysoce specializované pomoci takové útoky přežila. Řekla, že muž jednal po předchozím uvážení a surovým a trýznivým způsobem.

Žalobkyně Eva Žďárská uvedla, že se za více než 22 let práce na krajském zastupitelství s takovou brutalitou a s tak surově vedeným útokem ještě nesetkala. Řekla, že trest považuje za adekvátní a spravedlivý. Na dotaz novinářů souhlasila s tím, že případ připomíná případ Kavina Dahlgrena, který v roce 2013 v Brně-Ivanovicích zavraždil čtyři lidi. "Ale já ho považuji za daleko závažnější, protože u Dahlgrena šlo o rodinu jeho tety, zatímco tento obžalovaný vyvraždil svoje přímé příbuzné, doslova vyvraždil celou rodinu," uvedla Žďárská.

Obhájkyně Kateřina Skalická Vojtilová řekla, že současný rozsudek považuje za neadekvátní, proti rozsudku se odvolá. Budou se podle ní dožadovat nového vyšetření duševního stavu jejího klienta. Dříve poukázala na to, že v rodině dotyčného byla už diagnostikována schizofrenie a obžalovaný její známky podle ní vykazuje. Psychiatr Petr Nedoma ale u muže podle posudku rozpoznal "jen" schizoidní poruchu osobnosti, která podle něj neovlivňuje rozpoznávací schopnosti muže. Dotyčný je v tomto případě za své jednání plně trestně odpovědný.

Podle rozsudku se muž vyzbrojil dvěma speciálními noži, bojovým s čepelí 20,5 centimetru a zákopovým s čepelí o délce 19 centimetrů. Po odchodu otce do práce nejprve zaútočil na svého třiadvacetiletého bratra, zasadil mu asi 80 bodných a sečných ran. Obdobným způsobem napadl i jednadvacetiletou sestru, když se vrátila z procházky se psem. Sestře podle žalobkyně zasadil 104 ran.

Při čekání na další členy rodiny si brousil nože. Ušetřil pouze svou sedmnáctiletou sestru, kterou donutil se svléknout do spodního prádla a zamknul ji na záchodě. Právě tuto okolnost soud posoudil jako vydírání. Nakonec zaútočil na sedmapadesátiletého otce, který se vrátil z práce. Muž se pokusil utéct, pachatel ho však pronásledoval a venku před domem jej ubodal. Podle žalobkyně mu zasadil 66 ran. Všichni tři napadení zemřeli na vykrvácení.

Výběr doživotních trestů vynesených v uplynulých pěti letech Doživotní vězení je nejpřísnější trest, který český právní řád zná, soudy jej v naprosté většině případů ukládají za zvláště surové vraždy. Podle statistiky vězeňské služby si letos v únoru doživotí v českých věznicích odpykávalo 47 lidí, z toho tři ženy. 30. března 2018 - Nejvyšší soud (NS) potvrdil míchačům metanolem kontaminované směsi Tomáši Křepelovi ze Zlína a Slovákovi Rudolfu Fianovi doživotní tresty vězení. Dopustili se obecného ohrožení. Pravomocný rozsudek zmiňuje nejméně 117 lidí otrávených směsí, kterou vyrobili, z nichž nejméně 38 zemřelo. V lednu 2021 bylo oznámeno, že Ústavní soud odmítl stížnost Křepely, stejným způsobem soud dříve naložil i se stížností Fiana. 16. října 2018 - Doživotní trest uložil soud v Hradci Králové Jaroslavu Janákovi a jeho exmanželce Petře. Potrestal je za loupežnou vraždu muže u Lázní Bělohrad na Jičínsku, za přípravu či pokusy vražd dalších tří lidí a za nedovolené ozbrojování. Jejich komplic dostal osm let vězení. V roce 2021 Ústavní soud manželům Janákovým snížil tresty na 30 a 28 let. 12. dubna 2021 - Krajský soud v Hradci Králové odsoudil Karla Šťovíčka za dvojnásobnou vraždu na doživotí. Šťovíček v létě 2020 uškrtil na Semilsku dvě ženy. Obžalovaný i státní zástupkyně se vzdali práva na odvolání, rozsudek je pravomocný. 30. listopadu 2021 - Krajský soud v Ostravě potvrdil za vraždu 11 lidí doživotní trest pro žháře z Bohumína na Karvinsku. Obžalovaný, který u dveří bytu v panelovém domě založil v srpnu 2020 požár, s žalobcem už před časem uzavřel dohodu. Soud ji schválil. Rozhodnutí je pravomocné, obžalovaný ani státní zástupce nemají právo na odvolání. 9. prosince 2021 - Za dvojnásobnou vraždu manželů z Přerova z roku 2009, jejichž těla se dosud nenašla, uložil olomoucký vrchní soud šestačtyřicetiletému Pavlu Nárožnému doživotní trest. Ostravský krajský soud muži původně uložil výjimečný souhrnný trest 25 let vězení. Obžalovaný vinu po celou dobu desetiletého procesu odmítal a žádal zproštění. Letos v lednu trest potvrdil i Nejvyšší soud. 5. září 2022 - Soud poslal na doživotí do vězení sedmašedesátiletého Jiřího Dvořáka za to, že loni zastřelil zaměstnankyni na úřadu práce, polil kyselinou svou bývalou kolegyni a nastražil střelné zařízení na pronajímatelku svého bytu. Trest začátkem prosince potvrdil pražský vrchní soud, případem se ale na základě dovolání ještě bude zabývat Nejvyšší soud. 5. dubna 2023 - Krajský soud v Brně uložil doživotní trest za loňskou trojnásobnou vraždu v Kostelci na Hané na Prostějovsku a vydírání. Tehdy devětadvacetiletý muž zavraždil bratra, sestru a otce. Muž se k činu přiznal, uvedl, že nenávist zvítězila.