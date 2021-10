Soud v Brně projedná žádost o Rathovo podmíněné propuštění

Brno - Městský soud v Brně bude projednávat žádost o podmíněné propuštění někdejšího středočeského hejtmana za ČSSD Davida Ratha. ČTK to řekla mluvčí soudu Petra Hovorková. Rath si odpykává sedmiletý trest za korupci, za sebou má polovinu trestu. Na podnět upozornil server Aktuálně.cz, podle jeho zjištění žádost podala organizace Svaz pacientů České republiky.

Hovorková uvedla, že žádost k soudu dorazila 11. října. "Ve věci zatím nebylo nařízeno veřejné zasedání," řekla ČTK. Podle ní se nepředpokladá, že by se o tom jednalo ještě tento týden. Městský soud v Brně bude Rathovu žádost vyřizovat. Někdejší výrazný politik ČSSD je ve věznici v Brně-Bohunicích.

Podle zjištění serveru žádost nepodal Rathův advokát, ale organizace Svaz pacientů České republiky, která má podle serveru blízko k ČSSD. Web uvedl, že první viceprezidentkou svazu je bývalá místopředsedkyně Senátu a nynější dosluhující poslankyně strany Alena Gajdůšková. Viceprezidentkou je další členka ČSSD Libuše Pešlová. "My jsme humanitární organizace, takže návrh na podmíněné propuštění Davida Ratha jsme podali z humanitárních důvodů. Má dvě děti. My si myslíme, že by bylo patřičné, aby děti byly se svým otcem ještě v tom věku, ve kterém jsou," vysvětlil Aktuálně.cz motivy k podání žádosti prezident organizace Luboš Olejár.

Rathův právní zástupce Roman Jelínek pro server k podanému podnětu uvedl, že je to pro ně překvapení. Aby k podnětu soud přihlížel, musí s ním Rath vyslovit souhlas. Podle Jelínka tak učiní.

Rozsudek v takzvané první větvi korupční kauzy kolem Ratha letos potvrdil Nejvyšší soud, když odmítl všechna dovolání. Rath si v první větvi kauzy vyslechl sedmiletý trest vězení a dostal také desetimilionový peněžitý trest a zákaz činnosti za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a poškození finančních zájmů EU. Vrchní soud uznal vinu v případech ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku a budovy gymnázia v Hostivici. Ratha i další ale odvolací senát zprostil obžaloby z manipulací s výběrovými řízeními na vybavení středočeských nemocnic.

Rath v létě podal proti verdiktu v první větvi korupční kauzy ústavní stížnost, soud ji bude řešit společně s podnětem dalšího aktéra téže kauzy, manažera Tomáše Mladého. Rath je zatím ve výkonu trestu, někteří další aktéři už se dostali podmínečně na svobodu. Jde o někdejšího poslance Petra Kotta a jeho manželku, bývalou ředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Kottovou.

Policie Ratha zadržela v květnu 2012 se sedmimilionovým úplatkem, který si nesl v krabici od vína. První nepravomocný rozsudek ohledně Ratha zazněl v červenci 2015 u Krajského soudu v Praze, exhejtmanovi vyměřil nepodmíněný trest 8,5 roku a propadnutí majetku. V říjnu 2016 pražský vrchní soud rozsudek zrušil, důvodem byly použité odposlechy, stěžejní důkazy obžaloby, které byly podle vrchního soudu pořízeny nezákonně. Nejvyšší soud v červnu 2017 rozhodl, že výsledky odposlechů jsou použitelné jako důkazy, a konstatoval, že vrchní soud porušil zákon ve prospěch obžalovaných. Kauza se tak v říjnu 2017 vrátila opět ke Krajskému soudu v Praze, který v červnu 2018 Ratha opět odsoudil na 8,5 roku do vězení. Trest mu o rok později pražský vrchní soud snížil pravomocně na sedm let.

V druhé větvi kauzy prodloužil Krajský soud v Praze Rathovi nepravomocně trest ještě o rok. Trestné činnosti kolem zdravotnických zakázek v kraji se podle senátu dopustilo i dalších osm obžalovaných lidí a devět firem, včetně stavební firmy Metrostav. Druhou větví se teprve bude zabývat odvolací vrchní soud.