Soud v Brně potvrdil tříleté vězení Dvořákovi za pěstování konopí

Brno - Krajský soud v Brně dnes potvrdil tříleté vězení pro osmapadesátiletého Dušana Dvořáka za pěstování konopí v Ospělově na Prostějovsku. Zamítl jeho odvolání. Dvořák byl v minulosti trestaný za stejnou činnost už několikrát. Hájil se tím, že chce jen pomáhat nemocným lidem.

Obhájkyně Jarmila Pospíšilová uvedla, že je možností podání dovolání, věc ale musí probrat s klientem. Dvořákovi loni v prosinci uložil tříleté vězení Okresní soud v Prostějově. "Soud prvního stupně provedl dostatečný rozsah dokazování a všechny důkazy zhodnotil logickým způsobem, takže to nevzbuzuje pochybnosti. Odvolacímu soudu nepřísluší do toho zasahovat," uvedla dnes soudkyně Šárka Dufková.

Zmínila také, že Dvořák je trestaný opakovaně za stejnou činnost. V rejstříku trestů má čtyři záznamy. Podle ní muž páchá činnost opakovaně a nepopírá to. Dufková také řekla, že Dvořák dostal už dříve peněžitý trest, podmínku, přesto v činnosti pokračuje. Podle ní proto nelze čekat jiný než nepodmíněný trest. Upozornila na to, že tříleté vězení je mírný trest s ohledem na recidivu a hrozbu až desetiletého vězení.

U soudu se nyní projednávalo pěstování konopí v době od jara do půli srpna roku 2018. Policie u Dvořáka v domě a přilehlých pozemcích našla nejméně 133 rostlin konopí a dalších 111 rostlin bylo už sklizeno. Dvořák se obhajoval tím, že konopí používá pro vědecké a léčebné účely a že pomáhá nemocným lidem, kteří to potřebují. Tvrdil také, že jeho konopí není škodlivé a má minimum psychotropních látek do jednoho procenta, zatímco existují například i se šesti procenty, 20 procenty a podobně.