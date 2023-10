Soud v Brně odsoudil padesátiletého muže za vraždu otce k 16,5 roku vězení

Brno - Krajský soud v Brně odsoudil dnes padesátiletého muže, který začátkem roku v Hustopečích na Břeclavsku zavraždil svého otce, k 16,5 roku ve vězení se zvýšenou ostrahou. Muž se k činu přiznal. Obhajoval se tím, že jej otec v dětství bil a v dospělosti, kdy u něj žil, ponižoval. Soud přihlédl k doznání viny, avšak očekával více lítosti. Obžalovaný opakoval, že čin vyvolal otec nevhodným chováním k němu, ale neprojevil zklamání sám na sebou ani projev hlubšího citu, řekla předsedkyně senátu Dita Řepková. Obhájce se odvolal, muž zůstává ve vazbě.

Reakci, kdy člověk po fyzickém či psychickém týrání "vypění", lze podle Řepkové pochopit u mladého dospělého. "Ale v padesáti letech násilně zaútočit na svého jednasedmdesátiletého otce, který mu poskytl ubytování, takový brutální čin pochopit nelze. Pokud obžalovanému bylo tak psychicky ubližováno, jak tvrdí, neměl důvod s otcem v jedné domácnosti setrvávat. Z výpovědí svědků navíc plyne, že poškozený byl bezproblémový člověk, který byl ochotný a například postiženým lidem vozil minerálky," uvedla předsedkyně.

Vražda se stala 30. ledna. Muž nejprve otce napadl boxerem a minimálně desetkrát jej s velkou intenzitou udeřil. Následně jej spoutal pouty, přes hlavu mu přetáhl igelitový pytel a otce dusil. V důsledku toho zemřel. Muž tělo zabalil do igelitových pytlů, zalepil páskou a nechal v bytě. Z místa odjel a pak pěšky přešel česko-německou hranici. Začátkem března jej zadržela policie v Bavorsku.

Muž před soudem uvedl, že svého činu lituje. Byla to podle něj ale otázka vyprovokování a ponižování ze strany otce, u kterého bydlel. "Pomlouval mě, že mě musí živit. Přitom jsem prodal auto, kde jsem před tím asi deset let bydlel, a dal mu 60.000 korun. Nechápal jsem, proč o mně příbuzným nebo známým vykládá takové věci. Když jsem se k němu přistěhoval, zjistil jsem, že má problém s alkoholem, a když se napil, byl cholerický nervák. Vybavilo se mi, že i v dětství byl docela násilnický, bil mě za špatné známky nebo kdejakou klukovinu," řekl.

Napadení otce podle něj bylo vyvrcholením všech emocí. "Nedokázal jsem se ovládnout a vybuchl jsem. Otec ten večer už asi třetí den v kuse pil a do všeho mlátil. Řekl jsem mu, ať s tím přestane, a hádali jsme se. Nejprve jsem ho napadl boxerem, ale pořád měl nějaké poznámky, snažil se mě vytočit a já už jsem to nechtěl dál poslouchat," dodal. Předsedkyně senátu uvedla, že podle svědků poškozený neměl problém s alkoholem.

Trestní sazba byla 12 až 20 let. Trest 16,5 roku je podle senátu za takový skutek minimální. Navrhl jej také státní zástupce Ivan Hrazdira. "Syn otce popisuje jako monstrum, které si za to mohlo samo. Jiní poškozeného popisují jako veselého člověka, který pomáhá sousedům a je respektovaný. Obžalovaný z bytu mohl kdykoliv odejít, ale neudělal to. Obžalovanému záleží jen na sobě, je k sobě nekritický a spíše litoval sám sebe. K doznání přihlížím, ale nepovažuji jej za úplné," uvedl.

Obhájce Erik Janík se na místě odvolal s tím, že trest je nepřiměřeně přísný. Zdůraznil, že vztah mezi otcem a synem byl již od dětství velice problémový a soud by se měl touto historií zabývat. Navrhoval trest pod dolní hranicí zákonné sazby. Muž zůstává ve vazbě, která byla prodloužená na další tři měsíce. Do té doby se zřejmě záležitostí bude zabývat vrchní soud.