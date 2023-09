Soud v Brně jedná o návrhu na podmíněné propuštění Petra Kotta z vězení

Brno - Městský soud v Brně se dnes začal při veřejném jednání zabývat žádostí o podmíněné propuštění Petra Kotta odsouzeného za korupci. Kotta, jeho manželku Kateřinu Kottovou a bývalého středočeského hejtmana za ČSSD Davida Ratha soud potrestal za korupční kauzy kolem zmanipulovaných zakázek ve Středočeském kraji. Rath z věznice na podmínku vyšel letos v polovině května. Kott dnes činů u soudu litoval.

Někdejší poslanec Kott si v brněnské věznici Bohunice odpykává osmiletý trest, žádost o podmíněné propuštění poslal k brněnskému městskému soudu na přelomu srpna a září. "Já jsem byl ve výkonu testu a musím říct, že mi z toho vyplývá jeden závěr, a to, že porušovat zákon se nevyplácí. Byl jsem potrestán a byl jsem potrestán spravedlivě. Chci požádat o podmíněné propuštění, porušit zákon v mém případě nepřipadá v úvahu, toho, co jsem páchal, hluboce lituji a už se to nikdy nebude opakovat. Je mi to líto, je mi hanba, bylo to nelegální a nemorální,“ uvedl Kott, který si odpykal polovinu trestu. Řekl, že je poučen.

Soud v případě návrhu na podmíněné propuštění například vyhodnocuje, jak se odsouzený ve věznici choval. Přihlíží ale také k tomu, zda pachatel nastoupil do výkonu trestu včas a dobrovolně, případně další záležitosti. Pokud soud pravomocně rozhodne o podmíněném propuštění, Kott, který je povoláním lékař, by se měl dostat z vězení do několika hodin.

Trojici soudy trestaly ve dvou větvích případu. Manžele Kottovy soud poslal do vězení nejdříve na šest let za ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku a budovy gymnázia v Hostivici. Žádali úplatky 26 milionů, přijali téměř 17 milionů korun, kdy sedm milionů dali Rathovi. Rath tehdy dostal sedmiletý trest vězení.

Ve druhé větvi manželům Kottovým i Rathovi soud jejich tresty prodloužil na osm let vězení. Trojice si na přelomu let 2011 a 2012 údajně domlouvala úplatky za zmanipulování tendrů za stovky milionů korun na nákup sanitek pro středočeskou záchrannou službu, rekonstrukci pavilonu kolínské nemocnice, stavbu pavilonů v mladoboleslavské nemocnici a přestavbu části kladenské nemocnice. Trojice dostala rovněž vysoké peněžité tresty.