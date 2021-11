Soud v Brně jedná o návrhu na podmíněné propuštění Davida Ratha

Brno - Městský soud v Brně se dnes začal při veřejném jednání zabývat žádostí o podmíněné propuštění někdejšího středočeského hejtmana za ČSSD Davida Ratha. Rath si odpykává sedmiletý trest za korupci, za sebou má polovinu trestu. Není zřejmé, zda soud dnes rozhodne, a pokud ano, zda bude rozhodnutí pravomocné.

Veřejné zasedání provází značný zájem novinářů, do jednací síně ale mohlo jen deset lidí. Někteří tak museli zůstat na chodbě. Návrh nepodal Rathův advokát, nýbrž organizace Svaz pacientů České republiky, jako svědek tak bude slyšený prezident organizace Luboš Olejár.

Soud v případě návrhu na podmíněné propuštění například vyhodnocuje, jak se odsouzený v káznici choval, očekávat se tak dá zpráva z vězení. Soud ale také přihlíží k tomu, zda pachatel nastoupil do káznice včas a dobrovolně, případně další záležitosti. Pokud soud pravomocně rozhodne o podmíněném propuštění, Rath, který je povoláním lékař, by se měl dostat z vězení do několika hodin.

Policie Ratha zadržela v květnu 2012 se sedmimilionovým úplatkem, který si nesl v krabici od vína. Pražský vrchní soud později uznal Rathovu vinu v případech ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku a budovy gymnázia v Hostivici nedaleko Prahy. V této takzvané první větvi kauzy si Rath vyslechl sedmiletý trest vězení a dostal také desetimilionový peněžitý trest a zákaz činnosti, a to za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a poškození finančních zájmů EU.