Soud v Brně bude znovu řešit spor o údajnou nemoc prezidenta

Brno - Městský soud v Brně se dnes po pauze bude znovu zabývat žalobou kanceláře prezidenta republiky na bývalého radního Brna-středu Svatopluka Bartíka (za Žít Brno) kvůli jeho tvrzení, že prezident Miloš Zeman má rakovinu. V plánu je znalecký posudek a výslech znalce, veřejnost v tomto bude z jednání vyloučena. ČTK to řekla mluvčí soudu Petra Hovorková.

Bartík koncem roku 2017 před lednovými volbami prezidenta napsal na facebooku, že Zeman má rakovinu, odmítá se léčit a zbývá mu pár měsíců života. Hrad jej za toto tvrzení zažaloval. Prezidentská kancelář v žalobě na ochranu osobnosti požaduje po Bartíkovi omluvu a pět milionů korun.

Soud bude podle mluvčí pokračovat v dokazování, a to mimo jiné znaleckým posudkem a výslechem znalce. Veřejnost bude z jednání v tomto vyloučena, a to z toho důvodu, že veřejné projednání věci by ohrozilo důležitý zájem účastníků. Konkrétně, pokud jde o žalobce, tak právo žalobce na ochranu soukromí ve vztahu k informacím o jeho zdravotním stavu.

Žalobu soud obdržel v listopadu 2017, řešit ji začal v září 2019, kdy jednání skončilo neúspěšným pokusem o smír. Soud tehdy jednání odročil na neurčito, a to kvůli nutnosti vypracování zdravotnického posudku. Pokračuje se dnes.

Bartík své tvrzení o zdraví Zemana z webu později stáhl s komentářem, že nečekal takovou negativní vlnu na Zemana ani na sebe. Zeman byl v té době prezidentem, mandát ve volbách obhájil.