Soud v Brně 20. října vynese rozhodnutí ohledně uznávání protilátek na covid

Brno - Nejvyšší správní soud 20. října vyhlásí rozhodnutí o návrhu Tomáše Havetty v případu uznávání protilátek proti nemoci covid-19. Programátor z Brna u soudu požaduje, aby označil za nezákonnou část dnes už neplatného opatření ministerstva zdravotnictví z 26. srpna, a to v pasáži stanovující podmínky pro vstup do některých vnitřních a venkovních prostor a účast na hromadných akcích. Muži vadilo neuznávání protilátek po prodělání nemoci.

Soud v minulosti opakovaně konstatoval, že by ministerstvo mělo vysvětlit, proč vedle očkování, prodělání nemoci nebo testu neuznává i laboratorně prokázané protilátky. U soudu dnes zazněly důkazy, poté senát jednání odročil na příští týden.

Havetta nemoc prodělal loni v říjnu a tvrdí, že i nyní má dost protilátek proti covidu-19, protože si je nechává měřit. Po prodělání nemoci lidé nemusejí podstupovat testy a nemají omezení půl roku, což se už na Havettu nevztahuje. "Cítím se těžce diskriminovaný. Očkovaní lidé nemají žádná omezení, přitom mohou být více nakažlivější než já," řekl ČTK Havetta. U soudu uvedl, že se u něj protilátky projevily v okamžiku, kdy strávil asi hodinu ve firmě, kde se potom objevila nákaza. "Celá firma lehla covidem, ale já jsem měl i po několika dnech negativní test a jen se mi zvýšily protilátky," řekl Havetta.

Nezpochybňuje očkování nebo testování na nemoc, vadí mu však, že se vyšší hodnoty protilátek neuznávají stejně jako očkování. "Lidé, co sice nejsou nijak chránění a mohou nemoc dostat a přenášet ji, nemusejí prokazovat nic jen proto, že si dali před několika měsíci něco píchnout. Ale neplatí to pro lidi, kteří si tím prošli a mají protilátky i po více než půl roce, což je těžce diskriminující," řekl Havetta. Dodal, že ministerstvo se nesnaží dělat nic pro to, aby se v této otázce situace ohledně uznání protilátek změnila.

Havettův právní zástupce David Zahumenský navrhl soudu, aby prohlásil napadené části za nezákonné. Havetta původně navrhoval zrušení, ale opatření už nejsou nyní platná. Ředitel právního odboru ministerstva zdravotnictví Jan Bačina naopak navrhl zamítnutí návrhu. Uvedl, že ministerstvo nemá pocit, že by někoho diskriminovalo a že mezinárodní odborné orgány nedoporučily používat stanovení protilátek, neboť klesají účinky ochrany. Náměstkyně ministerstva Martina Koziar Vašáková, plicní lékařka a imunoložka, už dříve uvedla, že kritici vycházejí z mylného předpokladu, že protilátky znamenají automaticky imunitu proti covidu-19. Vědci ale podle ní neznají hladinu protilátek, která by zaručovala, že je člověk plně chráněný proti nákaze a nemůže nemoc přenášet.

V minulosti NSS opakovaně kritizoval ministerstvo za to, že dostatečně nevysvětlovalo, proč protilátky neuznává.