Soud v Bělorusku poslal tři lidi za sabotáž až na 23 let do vězení

Homel (Bělorusko) - Oblastní soud v běloruském městě Homel potrestal dosud nejpřísnějšími tresty v délce více než dvaceti let tři občany Běloruska, kteří se na začátku ruské invaze na Ukrajinu dopustili sabotáže na běloruské železnici ve snaze narušit přesuny ruských vojsk. Informoval o tom nezávislý server Naša Niva. Ruská vojska útočila z Běloruska nejkratší cestou na Kyjev.

Aleh Malčanav si má odpykat 21 let za mřížemi, Dzmitryj Ravič 22 let a Dzjanis Dzikun 23 let, uvedla Naša Niva s odvoláním na nevládní organizaci na obranu lidských práv Vjasna. Ta odsouzené, které nazvala železničními partyzány, označila za politické vězně.

Muži podle obžaloby spálili na jednom nádraží skříň signalizace. Odsouzeni byli za několik trestných činů, včetně terorismu a vlastizrady. Soudní proces trval tři měsíce a odehrával se za zavřenými dveřmi, s vyloučením médií a veřejnosti. Stanovisko odsouzených a obhajoby tak není známo, dodala Naša Niva.

Opoziční server Zerkalo označil vynesené rozsudky za nejpřísnější, jaké dosud zazněly od začátku války kvůli sabotáži na železnici. Zatím nejpřísnější tresty proti takzvaným železničním partyzánům představovalo 16 let odnětí svobody.

Bělorusko se sice svými vojsky do války na Ukrajině nezapojilo, nicméně poskytlo k agresi své území a základny, a tak je považováno za válčící stranu. Západ proti Minsku přijal sankce.