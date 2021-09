Soud v Bělorusku má vynést rozsudek nad vůdci opozice Kalesnikavovou a Znakem

Minsk - Soud v Minsku má dnes v poledne (11:00 SELČ) vynést rozsudek nad předními postavami běloruské opozice Maryjí Kalesnikavovou a Maksimem Znakem. Zatímco celý proces se odehrával za zavřenými dveřmi, ohlášení verdiktu by mělo být podle zákona veřejné. Oběma opozičníkům hrozí až 12 let ve vězení, uvedl opoziční list Naša Niva na svém webu.

Kalesnikavová spolu se Svjatlanou Cichanouskou a Veronikou Capkalovou loni v létě stanuly v čele protestů proti režimu autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka, který bývalé sovětské republice vládne již od roku 1994. Cichanouskou a Capkalovou mezitím úřady přiměly k odjezdu ze země. Kalesnikavovou zavřely do vazby poté, co na hranici s Ukrajinou překazila agentům tajné policie KGB záměr vyhostit ji ze země tím, že roztrhala svůj cestovní pas.

Proces s Kalesnikavovou a advokátem Maksimem Znakem, který byl rovněž členem koordinační rady opozice, začal na počátku srpna. Obžalováni byli ze "spiknutí s cílem uchopení moci" a "výzvy k akcím ohrožujícím národní bezpečnost".

Proces následoval poté, co režim znásobil úsilí potrestat organizátory a účastníky masových protestů, které vypukly po prezidentských volbách z loňského srpna. Desetitisíce Bělorusů tehdy vyšly do ulic protestovat proti zfalšování výsledků voleb v reakci na to, že úřady opět vyhlásily vítězem voleb Lukašenka, který vládne bývalé sovětské republice tvrdou rukou již déle než čtvrt století. Lukašenko, těšící se podpoře Moskvy, nakonec protesty potlačil, navzdory sankcím Západu.

Oba obžalovaní strávili ve vyšetřovací vazbě více než deset měsíců. Oba původně pracovali ve volebním štábu Viktara Babaryky, kterému úřady nedovolily kandidovat na prezidenta proti Lukašenkovi. Bývalého bankéře Babaryku v červenci odsoudili na 14 let do vězení.

Státní agentura BelTA napsala, že se oba podle obžaloby stali loni v létě účastníky tajného spiknutí. Stavěli se do role představitelů drtivé většiny běloruských občanů a prohlašovali, že v prezidentských volbách vyhrála opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská a že lid ztratil důvěru k oslabenému režimu. Vyzývali ke stávkám ve státních podnicích s výlučně politickými požadavky a chtěli prohlásit volby za neplatné a stávající hlavu státu za nelegitimní. Své skutečné motivy tajili. Skutečným cílem byla podle generální prokuratury koordinace protestů, aby směřovaly k uchopení státní moci a změně politického vedení země neústavní cestou.

Kalesnikavová v předvečer procesu označila obžalobu za absurdní. "Úřady se bojí veřejného procesu, ve kterém by každý uviděl, že sám režim představuje hlavní nebezpečí a hrozbu Bělorusům, Bělorusku a národní bezpečnosti," uvedla podle nezávislé ruské televize Dožď. "Nevěřte, nebojte se, neproste a smějte se - to jsou mé zásady, když s nimi (úřady) mluvím," dodala.