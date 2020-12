Soud uznal vinu obchodníků s naftou v letité kauze Setadiesel

Litoměřice - Soud uznal vinu obchodníků s naftou v letité kauze litvínovské firmy Setadiesel. Potrestal 15 mužů nepodmíněnými a podmíněnými tresty. Škoda krácením daně byla vyčíslena na 351 milionů korun. Ústecký krajský soud vynesl dnes rozsudek v Litoměřicích.

Soud uložil čtyřem mužům nepodmíněné tresty ve výši pěti let, jednomu uložil souhrnný tříletý nepodmíněný trest, ostatní dostali tříletý trest podmíněně odložený na zkušební dobu pěti let. Většině soud uložil také peněžité tresty v rozmezí od 200.000 do milionu korun a zákaz činnosti.

Finanční policie obvinila v roce 2006 z daňových úniků 17 lidí. Trestní stíhání jednoho z obžalovaných bylo během procesu zastaveno, protože byl pravomocně odsouzen. Dnes předsedkyně zastavila trestní stíhání dalšího obžalovaného, který zemřel.

Firma Setadiesel, jejíž vedení stálo před soudem, se mimo jiné zabývala výrobou a prodejem minerálních olejů. V roce 2004 obdržela zvláštní povolení na přijímání a užívání výrobků osvobozených od spotřební daně. Uváděla, že chce na základě tohoto povolení vyrábět produkt s obchodním názvem změkčovač epoxidových pryskyřic (ZEP). Podle obžaloby vyráběla firma ale produkt se složením podobným motorové naftě a prodávala ho čerpacím stanicím, aby se vyhnula placení daně.

Do celé transakce byli podle obžaloby, s níž se soud ve většině ztotožnil, zapojeny další subjekty, obchodníci, dopravci, kteří se spolupodíleli na zakrytí skutečného původu a transportu nelegálně vyrobené motorové nafty prodávané pod obchodním označením ZEP. Přes opakované prodeje v závěrečné fázi získali tuto komoditu spotřebitelé, aniž by z tohoto nelegálně vyrobeného a prodaného minerálního oleje byla odvedena spotřební daň.

Krajský soud v Ústí nad Labem nedisponuje velkou jednací síní, proto se dnes hlavní líčení konalo v Litoměřicích.