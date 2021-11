Soud poslal Peltu za dotace do vězení na 6 let, Kratochvílovou na 6,5 roku

Někdejší šéf českého fotbalu Miroslav Pelta 26. listopadu 2021 u Městského soudu v Praze, který mu uložil šest let vězení, pětiletý zákaz činnosti a pětimilionový peněžitý trest.

Praha - Soud v kauze zmanipulování sportovních dotací uložil bývalému šéfovi českého fotbalu Miroslavu Peltovi šest let vězení, pětiletý zákaz činnosti ve statutárních orgánech korporací a pětimilionový peněžitý trest. Někdejší náměstkyni Simonu Kratochvílovou poslal do vězení na 6,5 roku, na šest let jí zakázal výkon funkcí ve veřejné správě a dal jí také dvoumilionový peněžitý trest. Naopak další obžalované - předsedu České unie sportu (ČUS) Miroslava Janstu, sekretáře unie Jana Boháče i exředitele ministerského odboru sportu Zdeňka Břízu osvobodil.

Pražský městský soud dospěl k závěru, že Pelta s Kratochvílovou se pokusili způsobit škodu nejméně 175,8 milionu korun. Rozsudek není pravomocný, lze se proti němu odvolat.

Podle soudkyně se Kratochvílová pokusila o zneužití pravomoci, o porušení povinnosti při správě cizího majetku a o zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Pelta ji pak k těmto činům navedl. U ostatních obžalovaných soud uvedl, že jejich skutky nebyly trestným činem.