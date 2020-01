Soud uznal Ratha i ostatní vinnými v druhé části korupční kauzy

Praha - Středočeský krajský soud uznal dnes bývalého hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha vinným v takzvané druhé větvi jeho korupční kauzy. Trestné činnosti se podle předsedkyně trestního senátu Ivy Říhové dopustilo i dalších osm obžalovaných lidí a devět firem. Obžaloba se týká údajně zmanipulovaných veřejných zakázek Středočeského kraje a krajských nemocnic. Soudkyně nyní čte nepravomocný rozsudek. Rath si ho k soudu vyslechnout nepřišel.

Ústřední trojicí je stejně jako v první části Rath, bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottova a její manžel Petr Kott. Podle dnešního verdiktu si trojice na přelomu let 2011 a 2012 domlouvala úplatky za zmanipulování tendrů za stovky milionů korun na nákup sanitek pro středočeskou záchrannou službu, rekonstrukci pavilonu kolínské nemocnice, stavbu pavilonů v mladoboleslavské nemocnici a přestavbu části kladenské nemocnice.

Obžalovaní chtěli podle vyšetřovatelů přes 60 milionů korun. Obdrželi 3,34 milionu, protože je v květnu 2012 zadržela policie. Kottovým navrhuje žalobce uložit souhrnné tresty 8,5 roku.

Podle soudu se trestného jednání dopustili všichni obžalovaní včetně největší stavební společnosti Metrostav a jejího generálního ředitele Pavla Piláta, kterému navrhl žalobce uložit pětiletý nepodmíněný trest. Firma by pak podle jeho závěrečného návrhu měla zaplatit 25 milionů korun a měla by být deset let vyloučena z účasti na veřejných zakázkách.

Do vězení chce žalobce poslat i ostatní účastníky kauzy - mají tam podle něj pobýt mezi čtyřmi až 7,5 lety. Potrestat žádá i všechny zúčastněné společnosti. V případu společností se soud vrátil i k zakázkám již projednávaným při první části kauzy. Obžaloba se týká například rekonstrukce zámku Buštěhrad či gymnázia Hostivice. Na straně uplácených stojí společnost jedné z obžalovaných Lucie Novanské Aveza, která pořádala zadávací řízení. Podplácely údajně Metrostav, Konstruktiva Branko, Puro-Klima, Hospimed, Jipe a Tenton. Společnost ML Compet je stíhána kvůli zjednání výhody při zadání veřejné zakázky.

Rath nastoupil loni v říjnu k výkonu trestu do teplické věznice, tento týden byl převezen do vězení v pražské Ruzyni.