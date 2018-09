Praha - Pražský městský soud dnes poslal bývalého ředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého na devět let do vězení a uložil mu trest propadnutí majetku. Šestice ostatních obžalovaných si má odpykat odnětí svobody v délce od čtyř do osmi let, soudkyně Silvie Slepičková také rozdala citelné peněžité tresty. Verdikt, podle nějž obžalovaní rovněž musí nemocnici uhradit škodu způsobenou zmanipulováním dvou zakázek, není pravomocný.

Dbalého i jeho někdejšího náměstka Michala Toběrného uznal soud vinnými ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, z praní špinavých peněz, z porušování povinnosti při správě cizího majetku a z přijímání úplatků. Za tyto činy hrozilo oběma mužům až 12 let za mřížemi.

Obžalovaní podle rozsudku ovlivnili dvě nemocniční zakázky z roku 2009 - tendr na digitalizaci chorobopisů a nákup Leksellova gama nože. Dbalý měl z obou zmanipulovaných tendrů majetkový prospěch, do jeho kapsy šlo údajně přes 27 milionů korun. Podle rozsudku by měla nemocnice od obžalovaných získat zpátky jako náhradu škody téměř 63 milionů.