Soud uvěřil Babišovi juniorovi, že nepodepsal převzetí akcií k Čapímu hnízdu

Praha - Soud uvěřil výpovědi Andreje Babiše mladšího, že k tvrzenému datu nepodepsal dokumenty o převodu akcií k Farmě Čapí hnízdo. Obžalovaný expremiér Andrej Babiš (ANO) to podle soudce musel a musí vědět. Zároveň ale nelze kategoricky říci, že dokument za syna podepsal přímo obžalovaný. Skutečnost, že Babišův potomek akcie nepřevzal, navíc podle soudu nemá žádný vliv na posouzení Babišovy viny v dotační kauze.

Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace.

Babiš mladší u soudu jako svědek vypověděl, že podpis na dokumentu o převodu akcií není jeho. Se střední pravděpodobností to potvrdil i znalec z oboru písmoznalectví. Babiš věrohodnost svědka zpochybnil, když argumentoval jeho psychickým onemocněním. Soudce Jan Šott však výpověď označil za konzistentní a přesvědčivou. Poukázal navíc na to, že v době podpisu dokumentu - tedy na sklonku roku 2007 - pobýval Babiš junior prokazatelně v USA, což dokládají výpisy z běžných plateb provedených jeho kartou.

Šott také podotkl, že neexistuje jediný důkaz o tom, že Babišův syn dokument podepsal - nikdo ze svědků jej při tom neviděl. "Nelze učinit kategoricky závěr, že to podepsal obžalovaný Andrej Babiš. Musel ale vědět, že to nebyl Andrej Babiš mladší, a musí to vědět dodnes, jak to s tím podpisem bylo," konstatoval.

Babiš mladší se tak na podnikání Farmy Čapí hnízdo nepodílel, akcie fyzicky nepřevzal a předávací protokol nepodepsal, řekl Šott. Zároveň ale zdůraznil, že Babiš starší neměl žádný logický důvod shánět bílého koně a dělat ho ze svého syna, když mohl přepsat více akcií farmy na svou ženu. Babišovy kroky soudce označil "spíše za snahu rozdělit podnik spravedlivě mezi členy rodiny".

Ačkoliv manipulace s podpisem podle soudce nepůsobí dobře, z hlediska nároku na dotaci by to nemělo žádný vliv - byla by to jakási ostuda, ale právní význam by to nemělo, podotkl soudce. "I kdyby 25 procent akcií držel Andrej Babiš starší, nic podstatného by se nezměnilo," řekl.

Proč Babiš mladší nepodepsal smlouvu o převodu ani následně, když už pobýval v Česku, zůstává podle soudce bez vysvětlení. "Nikdo jiný než obžalovaný Babiš to vysvětlit nemůže a obžalovaný ponechal v této otázce naprostou důkazní tmu," uzavřel soudce.