Soud upustil od souhrnných trestů pro Metrostav a Metrostav Infrastructure

Pardubice - Pardubický soud uznal vinu tří společností a Jiřího Mottla při machinacích při opravách kladrubského hřebčína, ale upustil od souhrnných trestů. Obžalobě čelily firmy Metrostav, Metrostav Infrastructure a Cettus a bývalý oblastní šéf Metrostavu. Podle předsedy trestního senátu pobočky krajského soudu Romana Drahného již obžalovaní byli dostatečně potrestáni v předchozích rozhodnutích soudů. Rozsudek není pravomocný, na místě se proti němu odvolal státní zástupce Adam Borgula, obhájci obžalovaných si ponechali lhůtu na podání opravného prostředku.

Fotogalerie

V kauze už tresty letos v březnu padly, většinou peněžité. Krajský soud v Hradci Králové potrestal 17 obžalovaných. Nejpřísnější trest dostal bývalý ředitel stavební firmy Cettus Vladimír Nový. V době zakázek byl zástupcem investora a podle obžaloby zmanipuloval výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace a technický dozor. Krajský soud mu v březnu vyměřil tři roky vězení s podmínkou na pět let a peněžitý trest 100.000 korun. Bývalá zástupkyně ředitele hřebčína Simona Voňková dostala tři roky vězení s podmínkou na pět let a tehdejší generální ředitel firmy Chládek a Tintěra Petr Pejcha 33 měsíců vězení s podmínkou na pět let. Další obžalované lidi krajský soud v březnu potrestal buď podmíněnými tresty v rozmezí od dvou do 2,5 let vězení, nebo peněžitými tresty.

Senát tehdy vyloučil k samostatnému projednání Metrostav a další aktéry, aby nemusel čekat na rozhodnutí v jiných trestních kauzách, ve kterých figurují. V červnu Vrchní soud v Praze pravomocně zakázal v jiné kauze největší české stavební firmě Metrostav na tři roky účast ve veřejných soutěžích, stejně postupoval u její dceřiné společnosti Metrostav Infrastructure. Mottl již v minulosti dostal podmíněný a peněžitý trest.

Státní zástupce Adam Borgula navrhoval pro obžalované přísnější tresty. S ohledem na červnový pravomocný rozsudek Vrchního soudu v Praze v druhé větvi korupční kauzy bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha požadoval pro Metrostav a Metrostav Infrastructure souhrnný trest zákazu plnění veřejných zakázek na šest let, Vrchní soud uložil zákazy na tři roky. Metrostav měl také nově zaplatit peněžitý trest 15 milionů korun namísto dřívějších deseti milionů korun a dostat trest uveřejnění obou rozsudků. Pro sedmašedesátiletého Mottla Borgula navrhoval souhrnný nepodmíněný trest pěti let vězení a peněžitý trest milion korun, pro firmu Cettus souhrnný trest zákaz plnění veřejných zakázek na šest let a zákaz činnosti v zakázkách s dotacemi na čtyři roky, měla také zaplatit milion korun.

Obžaloba vinila firmy a Mottla z pletich a zjednání výhody ve veřejné soutěži, poškození zájmů Evropské unie a dotačního podvodu. Zvláště společnosti Metrostav a Metrostav Infrastructure se bránily uložení souhrnných trestů, již nyní údajně přicházejí kvůli zákazu účasti ve veřejných soutěžích o mnoho zakázek. Poukazovaly také na zavedení firemního systému pro prevenci a zabránění podvodného jednání, k čemuž soud přihlédl. U Mottla vzal také v úvahu jeho vyšší věk.

Metrostav čelí obžalobě i v případu údajných machinací při modernizaci Hotelu Bohemia Chrudim. Liberecký soud se rovněž zabývá případem rekonstrukce kostela svaté Máří Magdalény za 65 milionů korun, kterou Metrostav prováděl. Pravomocná rozhodnutí dosud nepadla.