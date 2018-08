Olomouc - Za tragickou nehodu v Olomouci, při které na konci března zemřely dvě děti, potrestal olomoucký okresní soud osmatřicetiletého Josefa Ondrýska 6,5 lety vězení. Soud mu zároveň na deset let zakázal usednout za volant. Řidič byl obžalován z usmrcení z nedbalosti a z ohrožení pod vlivem návykové látky, hrozilo mu původně až deset let vězení. Nehoda se stala na periferii města v Holici, obžalovaný měl v krvi kolem dvou promile alkoholu. Soud o případu rozhodl během jediného líčení minulý týden v pátek, zjistila ČTK. Rozsudek je nepravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu pro případné odvolání, potvrdil ČTK soudce Petr Bednář a žalobce Jaroslav Rašendorfer.

"Soud uložil trest odnětí svobody 6,5 let nepodmíněně, vyslovil zároveň zákaz činnosti na deset let a uložil také náhradu nemajetkové újmy pozůstalým. Obě strany si ponechaly lhůtu," řekl ČTK soudce Petr Bednář. Soud jednání zvládl za jeden den. "Obžalovaný si nechal vypracovat svůj znalecký posudek, který však soud nepřesvědčil. Nebylo tak třeba dělat revizní znalecký posudek a bylo tak možné rozhodnout v jednom hlavním líčení," doplnil soudce.

Žalobce Rašendorfer ČTK řekl, že případné odvolání zváží. "Navrhoval jsem trochu vyšší trest, zhruba o rok více. Zda se odvoláme, zvážím poté, co přijde rozsudek," uvedl žalobce.

Nehoda se stala 29. března na okraji Olomouce na silnici z Nových Sadů do Holice. Podle obžaloby jel řidič směrem na Holice a v okamžiku, kdy se blížil ke křižovatce, kde před ním stála dvě auta a odbočovala vlevo, narazil do zadní části odbočujícího auta. Toto auto narazilo do vozu před sebou a vyjelo do protisměru. V té chvíli jela v protisměru řidička, která se snažila zabránit střetu. Autu v protisměru se vyhnula, dostala ale smyk, vyjela mimo vozovku a asi po 60 metrech od křižovatky narazila postupně do dvou stromů. V autě vezla tři děti, dvě z nich na místě zemřely.

Obžalovaný je od nehody ve vazbě, už v minulosti s ním bylo vedeno správní řízení kvůli jízdě pod vlivem alkoholu. Uvalení vazby na řidiče po tragické nehodě je ojedinělé, v tomto případě hrál podle žalobce roli vysoký trest, který mu hrozí, a obava, že by uprchl nebo se skrýval. Řidič se podle informací ČTK snažil soud přesvědčit o tom, že se nehoda odehrála jinak, podle něj šlo o dvě nehody nezávislé na sobě a neměly příčinnou souvislost. "Tvrdil, že jeho nehoda nesouvisela s nehodou řidičky. Soud o tom však nepřesvědčil," doplnil státní zástupce.

Následky nehody jsou tragické - na místě bylo zraněno pět lidí. Dvě děti podle mluvčího krajské záchranné služby Pavla Lampy byly na místě resuscitovány, ale neúspěšně. Další tři lidé byli po ošetření převezeni do olomoucké fakultní nemocnice. Šlo o obžalovaného řidiče, řidičku a chlapce, který cestoval v jejím osobním autě společně s jejími dětmi. Dítě tehdy utrpělo zhmožděniny.

Nehoda je druhou nejtragičtější, která se letos na silnicích Olomouckého kraje stala. V polovině července při střetu osobního a nákladního auta u Bohuňovic na Olomoucku zemřeli dva dospělí a dvě děti, podle informací ČTK šlo o prarodiče a jejich vnoučata.