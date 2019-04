Praha - Bratry Armina a Aräshe Nahviovy z Nizozemska, kteří loni napadli a brutálně zbili číšníka v centru Prahy, poslal dnes soud do vězení na šest a pět let. Uznal je vinnými z těžkého ublížení na zdraví a z výtržnictví, nikoliv z pokusu o vraždu. Uložil jim také desetileté vyhoštění z Česka a povinnost společně uhradit zraněnému muži přes 1,8 milionu korun. Verdikt není pravomocný. Sourozenci si ponechali lhůtu pro případné odvolání, státní zástupkyně se v jejich neprospěch odvolala rovnou.

"Jednalo se o brutální, neodůvodněný útok, kterému předcházela přemrštěná, neadekvátní reakce všech těch holandských občanů. (...) Rozhodně zde ale není žádná okolnost, která by nasvědčovala tomu, že obžalovaní jednali s úmyslem poškozeného zavraždit," odůvodnil rozhodnutí předseda senátu pražského městského soudu Tomáš Kubovec.

Dvaatřicetiletý Aräsh a o tři roky mladší Armin přicestovali do české metropole s dalšími pěti přáteli na rozlučku se svobodou. Incident, který zachytily kamery, se stal 21. dubna 2018 na zahrádce restaurace Polpo u obchodního centra Quadrio. Spor mezi skupinou turistů a obsluhou vznikl kvůli tomu, že si cizinci do podniku přinesli vlastní alkohol a odmítali odejít.

Z následné bitky vyšel nejhůře jeden z číšníků, který přispěchal na pomoc manažerovi restaurace. Po útoku zůstal ležet v bezvědomí s komplikovanými zlomeninami lebky a s krvácením do mozku. Nahviovi, které obžaloba označila za hlavní agresory, tvrdí, že si na událost příliš nepamatují. Hájí se tím, že se do fyzického konfliktu zapojili proto, aby bránili své kamarády, a že bitku rozpoutal manažer podniku.

Cizinci z místa činu utekli a večer téhož dne odjeli do Berlína. Do Prahy se následně vrátili, protože odtud měli koupené letenky domů. Na pražském letišti je zadržela policie. Dva z turistů následně propustila, dalším třem soud uložil trestními příkazy osmiměsíční podmínky a pětileté vyhoštění z Česka. Bratři Nahviovi putovali do pankrácké vazební věznice, kde jsou doteď.

Za pokus o vraždu hrozilo dvojici deset až 18 let vězení, za ublížení na zdraví tři až deset let. Státní zástupkyně Taťána Prici poukazovala mimo jiné na to, že obžalovaní utekli, když napadený muž ležel na zemi, silně krvácel a vypadal jako mrtvý. "Jejich útěk nasvědčuje tomu, že si byli závažnosti svého činu velmi dobře vědomi a obávali se, že měl fatální následky," uvedla. Pro bratry požadovala trest "ještě v dolní polovině sazby" za vraždu a vyhoštění naneurčito.

Fyzický i psychický stav zraněného číšníka není ani rok po rvačce dobrý. Muž se musel podrobit několika operacím, zůstává v pracovní neschopnosti a zažádal si o invalidní důchod. Soud mu jako odškodné přiznal částku, kterou muž požadoval. Bratři navíc musí zaplatit dalších 159.000 korun zdravotní pojišťovně.

Obhájci obžalovaných přišli s verzí, že číšník si závažné zranění hlavy přivodil sám, a to nekoordinovaným pádem na dlažbu poté, co zakopl. Chtěli, aby soud skutek překvalifikoval na trestný čin rvačky, za který lze uložit půlroční až pětileté vězení.

"Odmítáme tvrzení - a vyplývá to i z kamerových záznamů - že by se jednalo o klasickou rvačku," řekl k tomu soudce. "Šlo o konflikt jednostranně vyvolaný ze strany holandských občanů. Je poněkud tragické, že to odnesl svědek, který s tím zpočátku neměl nic společného," dodal.

Aräsh Nahvi dostal o rok mírnější trest mimo jiné proto, že podle názoru soudu upřímněji litoval svého činu. "To, že jsem se zúčastnil této rvačky, byla největší chyba, jakou jsem v životě udělal. Choval jsem se na veřejnosti jako opilý idiot, stydím se," uvedl starší z bratrů v závěrečné řeči.

Arminův útok byl podle soudce razantnější. Muž se navíc dopustil ještě dalšího trestného jednání, a to v noci před napadením číšníka, kdy před klubem v Dlouhé ulici udeřil pěstí do obličeje jednoho z hostů podniku. Soud to kvalifikoval jako výtržnictví a pokus o ublížení na zdraví.