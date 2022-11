Soud uložil mužům napojeným na zločineckou skupinu tresty za padělání peněz

Olomoucký krajský soud potrestal pět mužů za padělání a pozměnění peněz v napojení na organizovanou zločineckou skupinu, 7. listopadu 2022, Olomouc. Rozdal tresty v rozpětí od šesti do devíti let. Na snímku jsou (zleva) David Bednář, Rudolf Kalovský a Roman Repa.

Olomoucký krajský soud potrestal pět mužů za padělání a pozměnění peněz v napojení na organizovanou zločineckou skupinu, 7. listopadu 2022, Olomouc. Rozdal tresty v rozpětí od šesti do devíti let. Na snímku jsou (zleva) David Bednář, Rudolf Kalovský a Roman Repa. ČTK/Peřina Luděk

Olomouc - Olomoucký krajský soud dnes potrestal pět mužů za padělání a pozměnění peněz v napojení na organizovanou zločineckou skupinu tresty v rozpětí od šesti do devíti let. Šestého muže ze Slovenska soud zprostil obžaloby, v jeho případě se neprokázalo, že by se činu dopustil. Podle rozsudku se muži s napojením na italskou zločineckou organizaci chystali v roce 2014 vytisknout v prvním případě eurobankovky, v druhé části rozsudku šlo o tisk českých korun. Vytiskli jen zkušební bankovky, výroba nakonec nezačala, organizátoři z Itálie byli na Slovensku zadrženi. Rozsudek není pravomocný.

Muži byli souzeni jako členové organizované skupiny působící ve více státech, hrozilo jim až 12 let vězení. Nejvyšší trest devět let uložil soud Rudolfu Kalovskému z Přerova, zaplatit musí 620.000 korun a soud mu uložil také šestiletý zákaz činnosti v tiskařském oboru. Radim Švec z Brna dostal souhrnný trest 8,5 roku, peněžitý trest 816.000 korun a sedmiletý zákaz činnosti, David Bednář z Lanškrouna dostal šest let, peněžitý trest 109.000 korun a šestiletý zákaz činnosti. Slovák Roman Repa dostal trest 8,5 roku vězení a Jiří Černý z Olomoucka sedm let, odsouzeni byli za přípravu tisku českých bankovek. Slováka Eugena Baloga soud zprostil obžaloby, i podle žalobce měl nejmenší roli v celém případu.

Podle soudce Martina Lýska bylo jednoznačně prokázáno, že Švece a Kalovského Italové kontaktovali nejprve kvůli údajnému tisku certifikátů. "Soud nemá žádných pochybností i s ohledem na zajištěné odposlechy, čeho chtěli pachatelé dosáhnout, a to realizovat tisk bankovek, a že reálně došlo k tisku bankovek, byť šlo o vzorky. Motivace byla zcela jasná, finanční. Očekávali, že získají buď peníze nebo bankovní papír," uvedl Lýsek.

Žalobce muže původně poslal před soud za přípravu tisku půl miliardy eurobankovek a v druhé části obžaloby za přípravu tisku 40 miliard korun. Soud tuto sumu neupřesnil s tím, že šlo o větší množství bankovek. "Částky v obžalobě stály na výpovědích obžalovaných, které se však měnily, k množství, které chtěli vytisknout, chybí objektivní důkaz," uvedl soudce Lýsek. Poukázal však na to, že trestný čin padělání a pozměnění peněz je spáchán i vytištěním jedné jediné bankovky, což se v obou případech stalo.

V případu padělání eurobankovek byli pachatelé podle žalobce napojeni na italskou zločineckou organizaci. Operovala nejen v Itálii, ale i v Budapešti a především na Slovensku. "Hledali někoho, kdo vytiskne obrovské množství bankovek," uvedl žalobce. Na území České republiky podle obžaloby činnost koordinovali Kalovský a Švec. V srpnu 2014 nabídli Italům k pronájmu tiskárnu v Dolní Čermné, kterou vlastnil Bednář. Na výrobu nedošlo, neboť Italové byli 31. října 2014 zadrženi na Slovensku - podle žalobce se udali z obavy nakonec sami obžalovaní, z jejichž výpovědí poté olomoucký soud vycházel.

V druhém bodě, za který byli odsouzeni také Repa a Černý, šlo o padělání českých bankovek. Podle žalobce se na postupu domlouvali v červnu a červenci 2014 v Horní Moštěnici, na Olomoucku a na Slovensku. Ani v tomto případě k výrobě nedošlo. "V obou bodech šlo o organizovanou skupinu působící ve více státech. Svědčí o tom dělba jednotlivých úkolů či role zprostředkovatelů, skupina měla přesah do jiných států Evropy," uvedl soudce.

Soud se případem zabýval více než dva roky, jednání komplikovalo množství obžalovaných a kvůli svědkům i mezinárodní přesah případu.