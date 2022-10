Soud uložil muži trest 23 let vězení, oběť ubil nářadím a zapálil

Brno - Krajský soud v Brně za vraždu a další skutky uložil třicetiletému Alainu Banongovi výjimečný trest 23 let vězení. Loni v Brně ubil jiného muže nářadím, poté jej zapálil v autě. Rozsudek není pravomocný, žalobce i obhájce si ponechali lhůtu pro možnost odvolání. Muž se k části doznal, vypověděl ale, že byl pod vlivem drog. Část skutku si ani nepamatoval a dozvěděl se o ní ze spisu. Žalobce žádal trest minimálně 25 let.

Podle předsedkyně senátu Dagmar Bordovské šlo o vraždu zvlášť trýznivým způsobem, kdy muž chtěl zakrýt jiný trestný čin. "Soud má za to, že je vhodné uložit trest výjimečný, soudu se to jeví zcela na místě. Bylo třeba vzít v úvahu extrémní závažnost trestného činu," uvedla Bordovská. Soud muži zároveň nařídil ústavní léčení. Pozůstalým má také muž zaplatit jako újmu 2,4 milionu korun.

Žalobce dopoledne označil čin za barbarský. "Soud provedl detailně dokazování, mohl si udělat obrázek sám. Nepochybně bylo prokázáno, že dané skutky se staly a že jejich pachatelem je obžalovaný, který se z větší části k trestné činnosti doznává, někde se ale snaží vinu bagatelizovat. To je forma jeho obhajoby, nepochybuji, že soud se s tím vypořádá," uvedl žalobce Petr Bejšovec.

Banongo je bývalý boxer. Podle obžaloby loni v červenci ukradl auto, motorku a další vůz a v provozovně těžce zranil prodavače. Potom odjel ke garážím, kde chtěl vůz rozebrat. Tam se ale dostal do sporu s mužem, který si tam přijel vyluxovat v autě. Banongo ho podle obžaloby několikrát udeřil do hlavy nářadím, poté jej naložil do auta, které zapálil. Podle znalců muž v té době ještě žil. Banongo z místa utekl a později napadl i dalšího muže v autobazaru, odkud ukradl jeep. Policie muže dopadla po honičce, podezřelý byl v té době pod vlivem drog.

Otázkou, kterou se soud musel zabývat, bylo, zda obžalovaný věděl, že poškozený ve voze ještě žije. Poškozeného muž napadl devíti údery do hlavy, ty podle znalců vedly k poranění mozku, což by v krátké době vedlo k jeho smrti. Poškozený ale podle znalců zemřel až následkem požáru, intoxikací. Podle odůvodnění rozsudku byl obžalovaný srozuměný s tím, že muž ve voze ještě žije, protože tomu odpovídalo jeho chování. Obžalovaný zapalovaný vůz například zapřel, aby z něj nikdo nemohl vylézt.

Banongo u soudu už dříve vypověděl, že má problémy s drogami a v osudný den byl pod vlivem pervitinu. Řekl, že u garáží rozebíral auto, ale muž ho vyrušil. "Začal jsem si hrát se zámkem jedné z garáží, aby to vypadalo, že tam vlastním garáž. Asi jsem ale trefil přímo tu jeho. Ptal se mě, co tam dělám," řekl Banongo. Dále vypověděl, že ho dotyčný udeřil a křičel na něj, že je zloděj. Poté Banongo přiznal, že mu podkopl nohy, dostal ho na zem a mlátil ho nářadím do hlavy. Dále si však nepamatoval, že tělo dal do auta, které pak zapálil. "Zjistil jsem to, až jsem se seznámil se spisem. To jsem zjistil, co jsem udělal. Byl jsem tehdy zmatený a v transu,“ řekl Banongo, který si dal v uvedený den více dávek pervitinu. Dnes ve své závěrečné řeči uvedl, že činu lituje. "Kdyby to šlo vrátit zpět. Je mi strašně líto, co se stalo," řekl. Doplnil, že nyní je pro něj důležité pracovat na sobě a na své psychice, aby se to už nikdy nestalo.

Muže soud potrestal vedle vraždy také z loupeže, neoprávněného užívání cizí věci, ublížení na zdraví, výtržnictví, pokusu o krádež a poškození cizí věci. Obžalovaný si vyslechl úhrnný trest, je odsouzený z dřívějška za krádeže a neoprávněné užívání cizí věci. V době vykonání trestného činu byl v podmíněném trestu.