Soud uložil Miroslavu Vepřekovi za vraždu muže na faře v Chudobíně 17 let

Olomouc - Za vraždu muže na faře v Chudobíně na Olomoucku si Miroslav Vepřek odpyká ve vězení definitivně 17 let. Rozhodl o tom dnes olomoucký vrchní soud, který tak zamítl mladíkovo odvolání. Případ zaměstnal během dvou let soudy všech instancí, a to především kvůli právní kvalifikaci, původně byl čtyřiadvacetiletý muž odsouzen za zabití. Jen krajský soud v kauze vynesl tři rozsudky, třikrát se případem zabýval i vrchní soud a rozhodoval o něm i Nejvyšší soud. Vepřek známého bodl podle rozsudku v roce 2019 nejprve nožem a nakonec ho umlátil pohrabáčem.

V případu hrála hlavní roli otázka právní kvalifikace. Podle vrchního soudu šlo o vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem, již dříve poukázal na extrémní míru brutality, když Vepřek známého nejprve několikrát bodl nožem a nakonec ho umlátil pohrabáčem. Krajský soud ale původně tvrdil, že jsou naopak v tomto případě splněny podmínky trestného činu zabití. Zohlednil to, že Vepřek muže zabil až poté, co na něj poškozený zaútočil nožem. Mladík tak podle něj jednal v silném rozrušení způsobeném strachem o život.

Na zabití čin překvalifikoval krajský soud již loni v lednu, kdy muži uložil 9,5 roku. Vrchní soud ale kvalifikaci změnil na vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem a trest mu zvýšil na 17,5 roku. Případ však vrátil na počátek Nejvyšší soud. V únoru letošního roku krajský soud opět označil násilnou smrt muže za zabití a obžalovanému za to uložil trest devět let vězení. Vrchní soud v neveřejném zasedání případ vrátil krajskému soudu zpět s tím, že skutkový děj neodpovídal důkazům ve spise. Po vrácení spisu a doplnění dokazování výslechem znalců soud v srpnu vynesl třetí odsuzující rozsudek, kdy muže poslal za vraždu na 17 let do vězení.

Tragédie se stala v dubnu 2019 v budově farního úřadu. Vraždě předcházela potyčka mezi obžalovaným a šestadvacetiletým mužem. Podle obžaloby na Vepřeka nejprve zaútočil nožem druhý muž. Obžalovaný vzápětí uchopil také nůž a kamaráda opakovaně bodl. Poté ho udeřil pohrabáčem do hlavy, znalci nakonec spočítali 12 ran. Muž zemřel na místě, příčinou bylo zhmoždění mozku.

Za vraždu muži hrozilo původně až 20 let, za zabití v silném rozrušení nebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného je sazba tři až deset let vězení.