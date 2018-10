Olomouc - Olomoucký okresní soud dnes snížil bývalému německému hokejovému reprezentantovi Danielu Kuncemu za tragickou nehodu v Olomouci trest o dva měsíce na 3,5 roku vězení. O 20 procent snížil nemajetkovou újmu, kterou musí zaplatit pozůstalým zabité spolujezdkyně. Soud se případem zabýval již v dubnu, kauzu mu však vrátil krajský soud. Po doplnění dokazování okresní soud zohlednil spoluvinu oběti nehody, která s obžalovaným před jízdou popíjela alkohol.

Muž loni v opilosti narazil ve vysoké rychlosti do sloupu. Ulicemi města se šumperský rodák řítil více než stokilometrovou rychlostí, v krvi měl 2,63 promile alkoholu. Kunce žijící v Německu byl odsouzen za usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky. Soud zároveň potvrdil i dřívější trest, a to šestiletý zákaz řízení. Obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání.

Krajský soud případ vrátil okresnímu nejen kvůli otázce spoluviny poškozené, ale i kvůli právní kvalifikaci, podle které byl Kunce obžalován z usmrcení z nedbalosti ve třetím odstavci kvůli hrubému porušení zákona o dopravě. "Právní kvalifikace je podle soudu na místě," uvedla dnes soudkyně Michaela Burešová a poukázala na výrazné překročení rychlosti i výraznou opilost řidiče. Spoluvinu poškozené zohlednila ve výši trestu i ve výši náhrady nemajetkové újmy poté, co soud zajistil účtenku z baru a vyslechl barmana, který je obsluhoval. Uvedl, že dvojice spolu vypila až 16 panáků metaxy a několik čtrnáctistupňových piv.

Právě na otázku spoluviny poškozené poukazovala obhajoba, podle které by mělo být zohledněno to, že alkohol užívali oba účastníci nehody. "Je nutné zvážit, že každý člověk, který sedá do auta s podnapilým řidičem, se vystavuje riziku, že může dojít k takové vážné situaci. Od toho se odvíjí otázka nemajetkových škod," uvedl již dříve obhájce Aleš Zdráhala. Po vynesení rozsudku uvedl, že vyčká na písemné vyhotovení. Kunce se u soudu znovu všem omluvil. "Mrzí mě, že jsem do toho auta usedl. Sedli jsme dva, já to přežil. Pro někoho je to výhra, pro mě je to trest," uvedl Kunce.

Nehoda se stala loni v prosinci ve Wolkerově ulici chvíli po půlnoci. Kunce jel v mercedesu ve směru od Brněnské ulice. Při přejíždění do pruhu nezvládl řízení a narazil do sloupu. Rychlost vozu v době nárazu mohla být 111 kilometrů za hodinu, těsně před nehodou to bylo 124 kilometrů. Spolujezdkyně seděla na místě, kde vnikl sloup veřejného osvětlení do vozidla, zemřela na místě. Auto, které měl Kunce půjčené, po nárazu začalo hořet. Náraz byl velmi silný, trosky byly rozmetány po okolí. Škoda byla odhadnuta na tři miliony korun.

Bývalý olomoucký hokejista odešel v mládí do Německa, kde hrál v jeho reprezentaci a nejvyšší soutěži DEL. Zúčastnil se šesti mistrovství světa a dvojích olympijských her.