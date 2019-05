Soud uložil Kadlecovi z Čepra sedmiletý trest za daňový únik

Praha - Někdejší generální ředitel státního distributora paliv Čepro Tomáš Kadlec by měl jít do vězení nikoliv na čtyři roky, ale na sedm let. Soud ho dnes totiž uznal vinným i z krácení daní, a navýšil mu proto původní trest uložený za porušení povinností při správě majetku Čepra. Uložil mu také peněžitý trest ve výši půl milionu korun. Verdikt není pravomocný, Kadlec vinu za daňový únik odmítá.

Pražský městský soud se ztotožnil s tvrzením obžaloby, že Kadlec nepřiznal a nezdanil zhruba 35 milionů korun, které v době Kadlecova šéfování Čepru přišly na jeho soukromý švýcarský účet. Výši škody způsobené České republice vyčíslil státní zástupce Pavel Prygl na 11,4 milionu korun. Kadlecovi hrozilo za krácení daní pět až deset let vězení, Prygl pro něj žádal souhrnný trest v horní polovině sazby a pětimilionový peněžitý trest.

Předsedou představenstva a generálním ředitelem Čepra byl Kadlec od května 2003 do srpna 2005. O otevření účtu ve švýcarské RBS Coutts Bank si zažádal dva měsíce po nástupu do funkce. Na účet mu pak v letech 2003 a 2004 přicházely vysoké částky v dolarech a eurech od společností General Parcel Europe a lichtenštejnské Shira Anstalt. Bližší informace o původu zaslaných částek se policii nepodařilo získat, protože firmy byly následně zrušeny.

Kadlec, jenž v minulosti vedl také Národní bezpečnostní úřad a působil i v Bezpečnostní informační službě, trvá na tom, že peníze danit nemusel. Byly prý totiž jen půjčkou, kterou později vrátil. Půjčku - respektive úvěr zajištěný směnkou na 1,5 milionu amerických dolarů - mu podle něj zprostředkovala žena jménem Claudia Becková, která figurovala v Shira Anstalt. Ta však jeho verzi nemohla soudu potvrdit ani vyvrátit, protože už zemřela.

Soud uznal Kadlece vinným už podruhé. Napoprvé mu loni za daňový únik uložil 5,5 roku vězení a pětimilionový peněžitý trest. Muž se odvolal k vrchnímu soudu a až jemu předložil listiny, které podle něj dokládají jeho tvrzení o půjčce. Odvolací senát proto původní rozhodnutí zrušil a vrátil věc k doplnění dokazování. Prygl dnes listiny označil za podvržené.

Čtyřnásobné porušení povinnosti při správě majetku Čepra, za které byl Kadlec pravomocně odsouzen minulý měsíc, spočívalo v nevýhodných obchodech. Čepro za Kadlecova vedení levně prodávalo pohonné hmoty firmě Czech Energospace a draze je kupovalo zpátky, přičemž se vzdávalo marží a zisků. Czech Energospace přitom v té době neměla žádnou historii ani majetek. Podle státního zástupce existuje souvislost mezi touto kauzou a tím, proč si Kadlec založil švýcarský účet. Propojení se však nepodařilo zmapovat. Kadlec musí podle dubnového verdiktu uhradit Čepru škodu ve výši 260 milionů korun s úroky.