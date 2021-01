Soud uložil bývalé senátorce Hamousové peněžitý trest 90.000 Kč

Louny - Okresní soud v Lounech dnes uložil bývalé senátorce za Lounsko a starostce Žatce Zdeňce Hamousové (ANO) za řízení v opilosti peněžitý trest ve výši 90.000 korun a zákaz řízení na jeden rok. V opilosti řídila loni v dubnu. Již dříve jí soud udělil trestním příkazem peněžitý trest ve výši 110.000 korun a zákaz řízení, Hamousová proti tomu podala odpor. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně i obhájce si ponechali lhůtu na odvolání.

Bývalá senátorka, jejíž funkční období skončilo loni na podzim, podle obžaloby řídila pod vlivem alkoholu loni v dubnu. Policisté zjistili její provinění při dopravní kontrole v Žatci 9. dubna. V krvi měla přes jedno promile alkoholu, což je trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Za ten hrozí podmíněný či nepodmíněný trest až jednoho roku vězení, pokuta a zákaz řízení na jeden až dva roky.

Hamousová se ke skutku již dřív přiznala, omluvila se za něj a požádala o vydání k trestnímu stíhání. Loni v květnu v Senátu mimo jiné uvedla, že si je vědoma toho, že nejednala správně, stydí se za to a mrzí ji to. "V té době jsem reagovala pod tíhou situací, pod nátlakem událostí, dnes bych takto nepostupovala. Samozřejmě, že mě to velmi mrzí," uvedla v listopadu před soudem Hamousová. "Pro mě je největší trest to, že jsem nepostupovala v souladu se zákonem, když jsem tak postupovala celý život, je mi to velmi líto," doplnila se slzami v očích starostka.

V listopadu také řekla, že řídila v podnapilém stavu, protože vezla do žatecké nemocnice ochranné prostředky, kde jich byl tehdy akutní nedostatek. Podle soudce Jana Jouzy nešlo o jednání v krajní nouzi, které by vylučovalo jakoukoli trestní odpovědnost. Řekl ale, že k tomuto skutku přihlédl.