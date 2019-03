Praha - Za podíl na předloňské brutální vraždě ázerbájdžánského podnikatele v pražských Holešovicích má jít Gruzínec Mamuka Apchaidze na 17 let do vězení. Rozhodl o tom dnes pražský městský soud. Apchaidze podle obžaloby při útoku na odlehlém parkovišti hlídal, zatímco druhý obviněný - Rus Ramil Alijev - zasadil podnikateli sedícímu v autě dvě desítky ran nožem. Pobodaný muž zvládl před smrtí odjet z místa činu autem, s nímž pak opodál havaroval. Verdikt není pravomocný.

"Vina byla prokázána spolehlivě," prohlásil předseda senátu Tomáš Kubovec. Gruzínec má podle jeho rozhodnutí také zaplatit manželce a dětem oběti odškodnění 2,6 milionu korun. Alijeva stíhá policie odděleně.

Pětařicetiletý Apchaidze, kterému za trýznivou vraždu hrozilo až 20 let vězení nebo i výjimečný trest, vinu u soudu odmítl. "Obžaloba je založená na domněnkách a dohadech," prohlásila dnes jeho advokátka Markéta Etlíková. Podle ní policie nezjistila motiv, nenalezla vražednou zbraň a neprokázala, že byl Gruzínec na místě činu. Podle státní zástupkyně ale existuje dostatek nepřímých důkazů, že se muž na vraždě podílel - například kamerové záznamy či informace o telefonních hovorech.

Ázerbájdžánský podnikatel přišel o život 29. června 2017. Jeho zranění si všimli holešovičtí strážníci poté, co umírající muž odpoledne narazil svým mercedesem do odstaveného kamionu v Jateční ulici. Podle obžaloby předtím obchodníka ve slepé části nedaleké ulice Na Maninách napadli Alijev s Apchaidzem, kteří přicestovali do Prahy o den dříve. Parkoviště si prý předem vytipovali jako vhodné místo k vraždě a s mužem si tam telefonicky domluvili obchodní schůzku.

Devětatřicetiletý otec dvou dětí údajně vůbec nestihl vystoupit z vozu, dvě z bodných ran ho zasáhly do srdce. Napadenému se ještě podařilo z místa činu odjet, brzy však ztratil vědomí a havaroval. Zdravotníci se ho déle než hodinu pokoušeli oživit, avšak neúspěšně.

Podle státní zástupkyně seděli Alijev s Apchaidzem už dvě hodiny po činu v autobuse mířícím do ukrajinského Lvova. Předtím se prý na nádraží na Florenci stihli převléct a část svých věcí tam vyhodili do odpadkového koše. Apchaidzeho později zadržela ukrajinská policie na základě evropského zatykače a v jeho telefonu údajně našla fotografii oběti.