Soud udělil další trest vězení hongkongskému opozičníkovi Laiovi

Hongkong - Soud v Honkongu dnes poslal opozičního aktivistu a mediálního magnáta Jimmyho Laie na dalších 14 měsíců do vězení za uspořádání prodemokratického protestu v říjnu 2019. Informovala o tom agentura Reuters. Lai už si nyní odpykává 14měsíční trest, který mu soud udělil v dubnu za organizaci a účast na nepovolených demonstracích v srpnu 2019.

Dvaasedmdesátiletý Lai byl od ledna ve vazbě a čelí ještě dalším obviněním. Všechna souvisejí s protestními akcemi, které Hongkong zažil před dvěma lety, kdy lidé vyšli do ulic na protest proti návrhu zákona, který měl umožnit vydávání lidí podezřelých z trestných činů do pevninské Číny, pod jejíž správu se bývalá britská kolonie Hongkong v roce 1997 vrátila. Demonstranti vyjadřovali obavy, že lidé vydaní do Číny ovládané komunistickou stranou by mohli čelit vágním obviněním z ohrožení národní bezpečnosti a nespravedlivým procesům. Hongkongská vláda nakonec návrh zákona pod tlakem stáhla, protesty ale pokračovaly s požadavkem širších demokratických reforem.

Ve vězení je nyní i řada dalších hongkongských aktivistů jako například Joshua Wong, který byl lídrem studentských protestů v roce 2014. Zakladatel opoziční Demokratické strany, dvaaosmdesátiletý Martin Lee, dostal v dubnu kvůli vysokému věku podmíněný trest.