Soud snížil muži trest za usmrcení manželky a tchýně na 10 let

Olomouc - Olomoucký vrchní soud dnes snížil třiašedesátiletému Rostislavu Kotalovi trest vězení z 15 na deset let za usmrcení jeho ochrnuté manželky a nemohoucí tchýně. Odsoudil ho místo vraždy za zabití, kde je sazba mírnější. Odvolací soud vzal v úvahu to, že muž, který se o ženu několik let pečlivě staral, čin spáchal v silném rozrušení. Kotalovi hrozilo 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.

"Obžalovaného jsme nově uznali vinným zločinem zabitím. Podle nás právní kvalifikace krajského soudu nebyla přiléhavá. Obžalovaný spáchal skutek v silném rozrušení nebo jiného omluvitelného hnutí mysli, proto je podle nás přiléhavější právní kvalifikace zabití," řekl dnes ČTK mluvčí soudu Stanislav Cik. Z tohoto důvodu soud přistoupil i ke snížení trestu, který si muž odpyká ve věznici s ostrahou.

Motivem činu byl fakt, že muž už nezvládal péči o svou ochrnutou a bezmocnou manželku a její stárnoucí nemocnou matku. O ženu se staral od roku 2014, kdy jí po krvácení do mozku ochrnuly všechny končetiny. Když se začal zhoršovat i zdravotní stav tchyně, situace na profesionálního řidiče autobusu dopadla s plnou tíží. Vyhrotila se poslední měsíc, kdy onemocněl i on. Podle obžaloby se tragédie odehrála loni 16. dubna. Nejprve udusil igelitovým sáčkem tchyni a krátce nato stejným způsobem manželku.

Vrchní soud se případem zabýval během dvou jednání, dnes vyslechl také dvě znalkyně. Podle jedné z nich nahromaděná frustrace a stres hrály v tragickém případu velkou roli. "Neviděl perspektivu dalšího života. V tuto chvíli neviděl řešení a nechtěl ho vidět, chtěl vyřešit situaci v rámci beznaděje," vypověděla dnes znalkyně.

Kotala uvedl, že chtěl nakonec sám spáchat sebevraždu, což se nakonec nestalo. "Padlo na mne poslední období, poslední zhruba čtyři týdny, to byly týdny na nemocenské. Do práce jsem se chodil odreagovat s fotkou Naděnky. S rodinou jsem to neřešil, byl jsem utahaný pořád," uvedl dnes Kotala. Uvedl, že fungoval jak robot, přesto po čtyři roky doufal, že se stav jeho manželky zlepší.

Podobný případ vyšetřovali nedávno kriminalisté v Olomouckém kraji. V Prostějově tam podle nich loni v červnu zabil sedmasedmdesátiletý muž svou vážně nemocnou manželku. K činu se muž přiznal hned po zadržení, ženu udusil. Motivem zřejmě byl špatný zdravotní stav jeho o tři roky mladší ženy, se kterým se nedokázal smířit. Senior s policisty od počátku vyšetřování aktivně spolupracoval. Vzhledem k tomu kriminalisté nežádali, aby byl umístěn do vazby. V lednu jej navrhli obžalovat z vraždy.