Doživotní trest vězení uložil 16. října 2018 soud v Hradci Králové Jaroslavu Janákovi (vlevo) a jeho exmanželce Petře (vpravo) za vraždu a za pokusy o další. Potrestal je tak za loupežnou vraždu muže u Lázní Bělohrad na Jičínsku, za přípravu či pokusy vražd dalších tří lidí a za nedovolené ozbrojování. Jejich komplic dostal osm let vězení. Nejzávažnější zločin, kterého se Janákovi dopustili, se stal 31. července 2017, kdy zavraždili padesátiletého muže. Na snímku z 16. října 2018 jsou obžalovaní v jednací síni před začátkem soudního líčení. ČTK/Taneček David

Praha - Vrchní soud zrušil doživotní tresty nad bývalými manžely Jaroslavem a Petrou Janákovými. Za loupežnou vraždu sběratele, za dva pokusy o vraždu zaměstnance Janákových a za přípravu dalších dvou vražd si osmadvacetiletá žena odpyká 30 let vězení, třicetiletý muž o dva roky méně. Verdikt je pravomocný. Motivací páru k trestné činnosti byla snaha získat peníze na zaplacení dluhů.

Nejzávažnější zločin spáchali Janákovi 31. července 2017, kdy zavraždili padesátiletého sběratele mincí a známek z Prahy. Pod záminkou, že mají na prodej předměty k rozšíření jeho sbírky, jej vylákali na schůzku a Janáková ho při společné jízdě autem střelila poblíž Lázní Bělohrad zezadu do hlavy. Janák pak tělo odtáhl do kukuřičného pole a muži sebral ledvinku s telefonem, doklady a 34.000 korun.

Vraždě předcházely čtyři další skutky, u nichž byl motivem rovněž finanční zisk. Dvakrát se manželé neúspěšně pokusili zavraždit svého zaměstnance z herny v Nové Pace. Navedl je k tomu spoluobžalovaný Martin Herzán, který uzavřel se zamýšlenou obětí životní pojistku a s Janákem se domluvil, že se o peníze vyplacené pojišťovnou rozdělí. Herzánovi dnes soud potvrdil osmiletý trest.

Janák zaměstnance nejprve v noci vylákal na opuštěnou silnici pod záminkou, že půjdou společně vykrást kostel. Muže se na místě snažil přejet autem, způsobil mu však jen pohmožděniny a oděrky. Ani napodruhé, kdy manželé podali zaměstnanci kávu s rohypnolem a poté jej nechali havarovat s vozem, plán nevyšel - zamýšlená oběť opět vyvázla s povrchovými zraněními.

Janákovi podle verdiktu připravovali ještě další dvě loupežné vraždy, a to sběratelů, které si vyhlédli prostřednictvím internetových inzerátů. Chtěli je vylákat na opuštěná místa, kde je Janáková měla střelit zezadu do hlavy v okamžiku, kdy si muži budou prohlížet domnělou sbírku v kufru auta. Jeden muž schůzku na poslední chvíli zrušil. Druhému zachránilo život to, že Janákovi napsal, že přijede bez peněz a nabízené předměty chce nejprve vidět.

Janák se při policejních výsleších přiznal a usvědčil i svou ženu a Herzána. V hlavním líčení pak změnil výpověď v tom smyslu, že zamýšlel loupit, ne vraždit. Jeho advokátka dnes poukazovala mimo jiné na to, že klient byl ve vleku manželky a že by při své naivitě a jednoduchosti nedokázal podobné činy zinscenovat. Právnička Janákové naopak uváděla, že klientku dostalo do těžké životní situace její manželství a k použití zbraně ve zkratu ji dohnala agresivita manžela. Janáková se k vraždě doznala, vinu u zbylých čtyř skutků popřela.