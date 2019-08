Soud si v kauze Nizozemců a zbitého číšníka vyžádá další posudek

Praha - Státní zástupkyně požaduje přísnější tresty pro bratry z Nizozemska, kteří loni zbili číšníka v centru Prahy. U odvolacího jednání dnes trvala na tom, že dvojice se dopustila pokusu o vraždu a že by za něj měla dostat alespoň desetiletý trest. Pražský vrchní soud se rozhodl, že si vyžádá další posudek znalce, který by měl pomoci objasnit charakter číšníkova zranění. Armin a Aräsh Nahviovi si mají podle nepravomocného rozsudku odpykat šest a pět let za těžké ublížení na zdraví a výtržnictví.

"I pokud by soud neakceptoval přísnější právní kvalifikaci (pokusu o vraždu), tresty za ublížení na zdraví uložené pod polovinou sazby jsou nepřiměřeně mírné," uvedla státní zástupkyně Kateřina Boudová. Uvedla, že v takovém případě by měl Armin Nahvi dostat nejméně devítiletý a jeho bratr osmiletý trest. Soud by měl navíc podle ní oba sourozence vyhostit z Česka na neurčitou dobu, a nikoliv na deset let, jak určil napadený verdikt.

20.08.2019

Odvolací senát si na dnešek předvolal oba znalce z oboru soudního lékařství, kteří se k případu vyjadřovali již před pražským městským soudem. Ivan Procházka a Jiří Hladík se ani tentokrát neshodli na tom, jakým způsobem číšník utrpěl zranění hlavy a zda se mohl zranit pádem na zem. Právě to totiž tvrdí obhajoba Nahviových.

"Věc není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá," konstatoval předseda senátu Martin Zelenka. Soudci se proto rozhodli nechat zpracovat posudek z oblasti zdravotnické zobrazovací metody a následně oba znalce předvolat znovu, a to 1. října.

Devětadvacetiletý Armin a o tři roky starší Aräsh přicestovali v dubnu 2018 do české metropole s dalšími přáteli na rozlučku se svobodou. Spor s obsluhou restaurace u obchodního centra Quadrio vznikl kvůli tomu, že si cizinci do podniku přinesli vlastní alkohol a odmítali odejít. Z následné bitky vyšel nejhůře číšník, který přispěchal na pomoc manažerovi restaurace. Po útoku zůstal ležet v bezvědomí s komplikovanými zlomeninami lebky a s krvácením do mozku.

Nahviovi tvrdí, že si na událost příliš nepamatují. Hájí se tím, že se do fyzického konfliktu zapojili proto, aby bránili své kamarády. Na konečný verdikt čekají ve vazbě.