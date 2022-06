Soud separatistů na Ukrajině odsoudil k smrti tři zajaté cizince

Doněck (Ukrajina) - Soud v samozvané Doněcké lidové republice na Ukrajině dnes nepravomocně odsoudil k trestu smrti dvojici Britů a občana Maroka, uvedla agentura TASS s odvoláním na svého zpravodaje v soudní síni. Podle soudu, který případ začal projednávat v úterý, muži bojovali na Ukrajině jako žoldnéři. Odsouzení ale tvrdí, že jsou řádnými vojáky ukrajinské armády a že s nimi proto má být zacházeno jako s válečnými zajatci. Londýn je rozsudkem velmi znepokojen a pokusí se zajistit propuštění Britů, uvedl podle agentury Reuters mluvčí premiéra Borise Johnsona.

"Aidenu Aslinovi, Shaunu Pinnerovi a Ibráhímu Sádúnovi se za jejich zločiny ukládá s konečnou platností trest smrti," stojí podle TASS v rozsudku.

Všichni tři odsouzení se hodlají proti verdiktu odvolat, sdělil agentuře jeden z advokátů. Odvolání bude přezkoumávat příslušné oddělení nejvyššího soudu Doněcké lidové republiky. Stejný soud přitom o mužích rozhodoval dnes, vyplývá ze zprávy tiskové agentury.

Videozáznam agentury RIA Novosti ze soudní síně ukázal trojici mužů stojící v kleci, před kterou stála stráž se zakrytými tvářemi.

Stanice BBC na svém ruskojazyčném webu upozornila, že proces měl velice rychlý průběh a že soudu nemohli přihlížet novináři z nezávislých médií, kteří museli čerpat informace ze zpráv ruských tiskových agentur.

"Jsme tím samozřejmě hluboce znepokojeni. Opakovaně jsme uváděli, že váleční zajatci nemají být využíváni pro politické účely," řekl dnes mluvčí britského premiéra Johnsona. Připomněl, že podle ženevských úmluv váleční zajatci nemají být stíháni za účast na bojových akcích.

"Budeme spolupracovat s ukrajinskými úřady, abychom se pokusili zajistit propuštění všech britských občanů, kteří sloužili v ukrajinských ozbrojených silách a jsou drženi v zajetí," dodal Johnsonův mluvčí.

"Je to předstíraný soud bez jakékoli legitimity," napsala na twitteru britská ministryně zahraničních věcí Liz Trussová. Poslanec Robert Jenrick podle Reuters přirovnal soud k exemplárním procesům z dob sovětské éry.

Server Mediazona už dříve napsal, že všichni tři odsouzení vstoupili do ukrajinské armády ještě před začátkem nynější ruské invaze na Ukrajinu a že na Ukrajině žili několik let. Aiden Aslin u ukrajinské námořní pěchoty slouží od roku 2018, od stejného roku je jejím příslušníkem i Shaun Pinner. Maročan Ibráhím Sádún se přestěhoval na Ukrajinu v roce 2019 a o dva roky později podepsal smlouvu o vstupu do ukrajinské armády. Podle médií všichni tři padli do zajetí v Doněcké oblasti - Britové v dubnu v Mariupolu a Maročan v březnu ve městě Volnovacha, uvedla agentura Unian.

Britský The Guardian tento týden napsal, že ruské úřady chystají soudní procesy podobné těm na Ukrajině, kde jsou ruští vojáci obviňováni z páchání různých zvěrstev. Podle analytiků mohou být procesy záměrně konstruovány tak, aby vytvořily maximální nátlak na Západ a aby přiměly ukrajinskou stranu k výměně zajatých ruských vojáků zadržovaných a souzených na Ukrajině.

Trojice, která si dnes vyslechla rozsudek, se podle obžaloby pokusila o násilné uchvácení moci v Doněcké lidové republice a účastnila se výcviku s cílem vyvíjet teroristickou činnost, uvedla BBC. Podle soudu muži také porušili článek zákoníku Doněcké lidové republiky, který se týká žoldnéřství, napsala agentura TASS.

Podle dostupných informací do bojů na Ukrajině vedle dalších cizinců zapojili také čeští dobrovolníci. Podrobnosti o jejich počtu ale nejsou k dispozici. Koncem března se objevily snímky zachycující některé z nich v Irpini u Kyjeva. S dalšími mluvili čeští novináři působící na Ukrajině.