Soud se začal zabývat obžalobou vysoce postaveného brněnského policisty

Brno - Městský soud v Brně se dnes začal zabývat obžalobou vysoce postaveného brněnského policisty Vladimíra Machaly. Podle žalobce předával známému informace z vyšetřování podvodů při přidělování obecních bytů městské části Brno-střed. Spolu s Machalou před soudem stanula i jeho podřízená Jitka Broďáková. Oba vinu odmítli, Machala uvedl, že obžalobu považuje za zmatečnou. Soud bude pokračovat 25. dubna, následně 11. května.

Machala tehdy jako vedoucí 1. oddělení hospodářské kriminality Městského ředitelství policie Brno od léta 2018 vyšetřoval údajné podvody s obecními byty v Brně, policie kvůli nim obvinila bývalého starostu Rojetína na Brněnsku Pavla Hubálka. Ten podle kriminalistů používal k přidělování bytů padělaná razítka městských úřadů a firmy, která nemovitosti v Brně spravuje. Machala však podle obžaloby informoval o vyšetřování svého dlouholetého známého Pavla Kosmáka, bývalého šéfa technického oddělení správy nemovitostí na radnici Brno-střed.

Podle žalobkyně Petry Lastovecké například předával Kosmákovi informace o domovních prohlídkách i prohlídkách nebytových prostor, Kosmák tak o nich věděl dopředu. Státní zastupitelství viní policistu i z toho, že si Kosmáka přizval na domovní prohlídku u Hubálka, přestože prý věděl, že Kosmák nemůže být tzv. nezúčastněnou osobou. Kosmákovi Machala podle obžaloby sdělil, že Hubálek bude zadržen, následně i informaci o jeho zadržení a uvalení vazby. Podle žalobkyně si ale Machala byl vědom, že může zmařit řádné objasnění věcí, přesto informace sděloval dál.

Machala, který u policie slouží 26 let a nyní pracuje na jiném postu, obžalobu odmítl. "Obžalobu považuji za zmatečnou, skutky se nestaly tak, jak byly v obžalobě popsány. Cítím se nevinen," uvedl Machala. Z jeho výpovědi vyplynulo, že Kosmák pro něj fungoval jako informátor a ze strany obžaloby jde o naprosté nepochopení věci. "Informátor přece musí být pro policii přínosem. Nedovedu si představit, že by nebyl součástí takzvaného podsvětí, protože pak by pro policii neměl žádný přínos. Nikdy bych se nic nedozvěděl, kdybych navazoval kontakty jen s lidmi, kteří se ničeho nedopustili," uvedl Machala. Ohledně údajného úniku informací ze spisu uvedl, že šlo o úkolování informátora a že tvrzení obžaloby jsou vytržená z kontextu. Žádné informace ze spisu podle něj nevynášel. Podle něj je žalobkyně navíc podjatá, dozoruje více souvisejících kauz. Žalobkyně podjatost odmítla.

Broďáková podle obžaloby po domluvě s Machalou zanesla Kosmáka do policejnímu systému jako informátora s krycím jménem Notor, aniž o tom věděl, a čerpala na něj finance v řádu tisíců, které si podle obžaloby nechávala. Informace přitom získávala od Machaly, který se je dozvěděl od Kosmáka. Také Broďáková obžalobu odmítla, uvedla, že nesouhlasí s žádným bodem obžaloby. I podle ní šlo o klasického informátora. Uvedla, že se s Kosmákem znala, že jí předával informace a že peníze určené jemu mu také předala. Tvrzení v obžalobě označila za domněnky, nepravdy a manipulaci s důkazy.

Kosmák v současné době stojí spolu s dalšími obžalovanými před krajským soudem v takzvané kauze Stoka, korupčním případu na radnici části Brno-střed. Skupina lidí včetně bývalého místostarosty a radního hnutí ANO Jiřího Švachuly v něm čelí podezření, že ovlivňovala veřejné zakázky.