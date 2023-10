Soud se zabývá tlačenicí na diskotéce ve Slušovicích, obžalovaný vinu odmítl

Zlín - Okresní soud ve Zlíně dnes začal projednávat případ loňské tlačenice na diskotéce ve Slušovicích na Zlínsku. V kauze jsou obžalovaní organizátor diskotéky Jiří Kotek a firma Derby Company, jejímž je jednatelem. Devětadvacetiletému muži hrozí za obecné ohrožení z nedbalosti až osmileté vězení, společnosti peněžitý trest a zákaz činnosti. Obžalovaný Kotek dnes u soudu vinu odmítl a odmítl vypovídat, stejně se vyjádřil zástupce společnosti. U soudu bylo dnes také několik poškozených.

V noci na neděli 30. října vznikla na schodišti, které vede do hudebního klubu, tlačenice. Zranění při ní utrpělo 12 mladých lidí. Pět jich skončilo v nemocnici. Podle obžaloby neučinil Kotek opatření k zabezpečení bezpečnosti účastníků, v prostoru o maximální kapacitě 280 lidí umožnil vstup 400 návštěvníkům. "Vstup nebyl regulován, došlo ke kritické situaci," uvedl státní zástupce Jan Zubek. Dva lidé podle něj byli ohroženi na životě.

Na schodišti mezi patry se setkalo velké množství lidí, kteří chtěli vstoupit dovnitř, nebo jít ven. Znemožnili si tím pohyb, což u některých vyvolalo paniku, dechovou tíseň, ztrátu vědomí. Někteří návštěvníci upadli a jiní po nich šlapali. Osmnáctiletá dívka utrpěla při tlačenici těžkou újmu na zdraví a patnáctiletý chlapec vážnou poruchu zdraví. Oba byli v přímém ohrožení života. Dalších deset návštěvníků ve věku od 15 do 19 let utrpělo různé druhy zranění, například zhmoždění plíce, hlavy, krční páteře či otřes mozku, a psychických potíží.

Kotek podle státního zástupce rezignoval na bezpečnostní opatření. "Minimálně dvě osoby byly bezprostředně ohroženy na životě. Byla to dechová tíseň a hrozil fatální následek. Další zranění nebyla až tak závažná, nicméně s ohledem na to, jak akce probíhala, co se dělo na schodišti, při sebemenší změně podmínek mohlo dojít k fatálnímu následku, k tomu díky štěstí a náhodě nedošlo," řekl dnes novinářům Zubek.

U soudu dnes bylo i několik poškozených. Jedna dívka novinářům popsala, jak chtěla z diskotéky vyjít ven, ale nahrnulo se tam velké množství lidí, začali na schodišti na sebe padat a šlapali po sobě. "Byla jsem skoro u venkovního vchodu, bylo to těžké se odtud dostat, leželo na mně x dalších lidí. Nevěděla jsem, co dělat, ale jsem šťastná, že jsem si dokázala zajistit dýchací cesty. Ležela jsem na schodech, ti seshora na mě spadli," řekla dnes ČTK dívka, která měla poté pohmožděnou krční páteř, pánev, loket a záda, léčila se asi pět týdnů. Utrpěla podle svých slov také psychické trauma. "Mám s tím dosud problémy, malé úzké prostory a moc lidí mi nedělá doteď dobře," uvedla dívka, která po události na slušovickou ani jinou diskotéku již nešla. "Nepřipadá to v úvahu," řekla dnes ČTK.

Hudební klub ve Slušovicích zůstává v provozu. Soud odročil hlavní líčení na 13. listopadu, kdy budou vyslechnuti čtyři svědci, které navrhla obhajoba.