Soud se vrátí ke sporu o Slovanskou epopej

Praha - Ke sporu o Slovanskou epopej Alfonse Muchy se dnes vrátí Obvodní soud pro Prahu 1. S obrazy disponuje hlavní město Praha, malířův příbuzný John Mucha ale v žalobě tvrdí, že se Praha vlastníkem cyklu obrazů nikdy nestala. Město podle něj nesplnilo autorovu podmínku, aby pro plátna zbudovalo samostatné výstavní prostory.

Obvodní soud se Muchovou žalobou začal zabývat v lednu 2017. Tehdy ji zamítl, rozhodnutí potvrdil i odvolací senát. Nejvyšší soud ale loni v květnu rozsudky zrušil. Napodruhé začal soud žalobu řešit v listopadu. Obě strany tehdy uvedly, že se nebrání jednání o smírném řešení.

Minulé vedení pražského magistrátu chtělo Slovanskou epopej umístit do budovy Lapidária na Výstavišti. Praha ale její rekonstrukci v polovině září odložila s tím, že bude předmětem dalších jednání. Důvodem byl růst cen stavebních prací, kvůli kterým už nebylo zadání zakázky aktuální.

Budova Lapidária je další z řady plánů, kam umístit Muchův slavný cyklus. Dříve město plánovalo stavbu samostatné budovy, a to na Letné za ministerstvem vnitra nebo na Těšnově. V poslední době se vedla také diskuse o zámku na Zbraslavi a Praha 2 přišla s nápadem vystavit ji v budově nádraží Vyšehrad. Výbor pro kulturu před časem doporučil zastupitelům umístit cyklus na zámek v Moravském Krumlově, kde obrazy byly vystaveny od 50. let do roku 2011. Měly by tam počkat do doby, než město připraví vhodnou budovu.