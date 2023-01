Soud se vrátí k projednávání kauzy Čapí hnízdo, vyslechne znalce

Praha - Pražský městský soud se dnes vrátí k projednávání kauzy kolem dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě bývalý premiér a kandidát na prezidenta Andrej Babiš (ANO) a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová. Soud má dnes v plánu vyslechnout znalce k ekonomickým posudkům, které předložila obhajoba. Doplnit svou výpověď by také mohli oba obžalovaní.

Pokud bude následně dokazování ukončeno, mohli by státní zástupce, obhájci i Babiš s Nagyovou přistoupit k závěrečným řečem. Rozsudek by pak mohl padnout ještě před prvním kolem prezidentských voleb, které se konají 13. a 14. ledna. Záleží však na vývoji jednání, hlavní líčení je zatím nařízené do pátku.

"K vyhlášení rozsudku mohu pouze obecně uvést, že zpravidla následuje krátce (nanejvýš v řádu dnů) poté, co zazní závěrečné řeči a poslední slova obžalovaných," uvedl mluvčí soudu Adam Wenig.

Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle státního zástupce to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Babiš i Nagyová vinu od počátku odmítají.

To, že by v tomto týdnu mohli ke kauze vypovídat, avizovali oba obžalovaní u hlavního líčení v prosinci. Zatím ale není jasné, zda budou odpovídat na otázky soudu a státního zástupce.