Soud se dnes vrátí ke sporu o Slovanskou epopej

Praha - Obvodní soud pro Prahu 1 dnes bude pokračovat v projednávání sporu o Slovanskou epopej Alfonse Muchy. S obrazy disponuje hlavní město Praha. Malířův příbuzný John Mucha v žalobě tvrdí, že se město vlastníkem obrazů nikdy nestalo, protože nesplnilo autorovu podmínku vybudovat pro plátna samostatné výstavní prostory. Soud na minulém jednání Praze uložil, aby dokázala, že dílo čítající 20 velkých pláten tzv. vydržela.

John Mucha se v žalobě domáhá toho, aby soud určil vlastnictví obrazů k datu úmrtí Muchovy ženy Marie, případně malíře. Praha musí podle pokynů soudkyně Marie Tvrdkové doložit, že vlastnila obrazy v dobré víře a že je držba poctivá a pravá. Muchova žena zemřela v roce 1959, podle občanského zákoníku z roku 1950 činila vydržecí doba pro movitou věc tři roky. Pokud město poctivou držbu nedoloží, je možné, že soud rozhodne v jeho neprospěch.

Pokud by soud žalobě vyhověl, nepatřilo by dílo automaticky Johnu Muchovi. Jeho právník už dříve uvedl, že by bylo nutné znovu otevřít dědické řízení, ve kterém by jako zákonní dědicové figurovali John Mucha a jeho nevlastní sestra, Jarmila Mucha Plocková.

Obrazy jsou nyní v depozitáři Galerie hlavního města (GHM). Praha loni v říjnu schválila, že cyklus na pět let zapůjčí na zámek v Moravském Krumlově, kde byly obrazy vystaveny do roku 2011. V období zapůjčení by se měl vyřešit problém s chybějícím prostorem v Praze. Kdy by se plátna stěhovala, dosud není jasné.

Praha stále nerozhodla, kde vybuduje vlastní sál pro umístění obrazů, zvažuje více možností. Za nejperspektivnější považuje Institut plánování a rozvoje (IPR) Pankrácké náměstí, objekt paláce Savarin v Praze 1 nebo ledárny v Braníku. U všech míst by se ale město muselo potýkat s problémy. Vyplývá to z analýzy, kterou IPR vypracoval pro magistrát. Analýzu dnes představitelé hlavního města představí na tiskové konferenci.