Soud schválil reorganizační plán zkrachovalé kožešnické společnosti Kary Trutnov

Hradec Králové - Krajský soud v Hradci Králové schválil reorganizační plán zkrachovalé kožešnické obchodní společnosti Kara Trutnov. Vyplývá to z dokumentů v insolvenčním rejstříku. Reorganizace má umožnit zachování podnikání Kary. S reorganizačním plánem již 25. října vyslovili souhlas věřitelé. V insolvenčním řízení je Kara od února. Má 160 věřitelů, kteří po ní požadují 277 milionů korun.

Reorganizační plán připravila investiční skupina Natland, která je největším věřitelem Kary. Skupina Natland by se měla v rámci reorganizace stát vlastníkem Kary. "Reorganizační plán bude účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabude právní moci," uvedla dnes společnost Natland. Majoritní vlastník skupiny Tomáš Raška uvedl, že reorganizační plán by následně mohl být naplněn do jednoho měsíce.

Při rozhodování o schválení reorganizačního plánu se soud musel vypořádat i s nabídkou podnikatele Richarda Benýška, který v říjnu soudu napsal, že za odkup majetku Kary nabízí 103,88 milionu korun. Znalci hodnotu Kary vyčíslili na 80,5 milionu korun. Soud Benýškovu nabídku označil ze nezávaznou, nevynutitelnou a odvolatelnou. Tedy k ní podle soudu nelze při hodnocení, zda jsou splněny zákonem dané podmínky pro schválení reorganizačního plánu, přihlížet.

Za záchranou Kary a obnovením jejího chodu stojí podnikatel Zdeněk Rinth, který se v této věci spojil se skupinou Natland a záchranu financuje. Rinth Karu od května řídí a provoz finančně podpořil. Dříve uvedl, že je do záchrany Kary připraven vložit až 90 milionů korun. V budoucnu by se Rinth měl stát většinovým majitelem Kary.

Kara pod Rinthovým vedením v polovině května začala opět otevírat uzavřené prodejny. Nyní má otevřených 26 prodejen v Česku a šest na Slovensku a zaměstnává asi 150 lidí. Raška uvedl, že firmu bude nadále řídit Rinth, jehož osoba je důležitou zárukou pokračování dobrých vztahů Kary s jejími obchodními partnery.

Skupina Natland za Karou drží pohledávky za 170 milionů korun. Své zajištěné pohledávky 40,9 milionu korun by měla pod reorganizačního plánu kapitalizovat úpisem nových akcií Kary, kdy se v rámci reorganizace stane jejím jediným vlastníkem. Se zbytkem pohledávek má být Natland uspokojen stejně jako nezajištění věřitelé.

Nezajištění věřitelé by měli získat zpět nejméně 9,59 procenta svých pohledávek, zatímco v případě konkurzu by to bylo 6,9 procenta. Na uspokojení nezajištěných věřitelů poskytne Natland 23 milionů korun ve formě dobrovolného příplatku mimo základní kapitál. Dosavadní majitel Kary, investiční skupina C2H podnikatele Michala Mičky, nedostane při reorganizaci nic.

Rinth byl vlastníkem Kary do roku 2018, kdy ji prodal investiční skupině C2H. Insolvenční návrh na sebe podala sama Kara začátkem února. Uvedla, že ji negativně zasáhla omezení spojená s epidemií koronaviru. Podle Natlandu byla důvodem insolvence Kary i neúspěšná obchodní strategie bývalého managementu a poskytování půjček ostatním společnostem ze skupiny C2H.