Soud s šéfem slovenské krajní pravice byl po zahájení odročen

Bratislava/Pezinok - Na Slovensku dnes začalo líčení s předsedou krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) Marianem Kotlebou, který čelí obžalobě v souvislosti se šeky s extremistickou symbolikou. Proces byl ale krátce po zahájení odročen na žádost Kotleby poté, co soudkyně oznámila, že jeho delikt bude možná posuzovat podle přísnějšího ustanovení trestního zákona.

Líčení tak bude pokračovat na začátku března, tedy krátce po parlamentních volbách. LSNS je nyní druhou nejpopulárnější stranou v zemi, Kotleba by v případě odsouzení přišel také o mandát poslance.

Kotleba označil obžalobu za šikanu. U soudu nyní odmítl množnost uzavřít s prokurátorem dohodu o vině a trestu, která by mu výměnou za doznání zajistila nižší trest než v případě uznání viny v běžném procesu.

Prokuratura obžalovala Kotlebu za to, že v roce 2017 na střední škole v Banské Bystrici předal před téměř 400 pozvanými hosty třem rodinám finanční dar prostřednictvím symbolických šeků, každý v částce 1488 eur (37.500 korun).

Čísla 14 a 88 jsou podle vyšetřovatelů známá a používaná v extrémistické symbolice. Čtrnáctka znamená počet slov anglické věty pravicového teroristy Davida Lanea, která v překladu zní: "Musíme zajistit existenci našich lidí a budoucnost bílých dětí." Osm představuje osmé písmeno abecedy, kterým je H, a 88, tedy HH, je proto považováno za zkrácený a "zašifrovaný" tvar nacistického pozdravu Heil Hitler.

Prokurátor ve zmíněném případu obžaloval Kotlebu z trestného činu projevu sympatie k hnutí směřujícímu k potlačení základních práv a svobod, za co by mu v případě odsouzení hrozilo až tříleté vězení. Soudkyně Ružena Sabová ale podle médií oznámila, že delikt bude možná posuzovat podle jiného ustanovení trestného zákona, za které hrozí uložení přísnějšího trestu. V případě, že by Kotlebovi byla prokázána vina ze založení, podpory a propagaci hnutí směrujícího k potlačení základních práv a svobod, hrozilo by mu vězení až na osm let. "Pokud by byl odsouzen, tak v řádném řízení nebylo možné uložit ani podmínku," citoval list Denník N prokurátora Tomáše Honza, který Kotlebu obžaloval.

Prokurátor původně podal na Kotlebu obžalobu už v roce 2018. Soud mu ji tehdy ale vrátil, protože zjistil porušení práva obhajoby a možnost přísnější kvalifikace skutku.

Obžalobu proti Kotlebovi projednává Specializovaný trestní soud se sídlem v Pezinoku nedaleko Bratislavy, který se na Slovensku zabývá nejzávažnějšími kriminálními případy a také extremistickými delikty. U areálu soudu se před zahájením líčení s Kotlebou shromáždila hrstka sympatizantů Kotleby.

Soudkyně Sabová je také předsedkyní senátu, který řeší případ předloňské vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.

Slovenský sociolog Martin Slosiarik dříve ČTK řekl, že existuje šance na vítězství LSNS v nadcházejících volbách. Zatímco popularita Kotlebovy strany v posledních letech roste a dosahuje dvouciferných hodnot, obliba dlouhodobě nejpopulárnější vládní strany Směr-sociální demokracie expremiéra Roberta Fica klesá.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová o uplynulém víkendu řekla, že by po volbách jmenovala vládu opírající se o podporu LSNS, která vystupuje proti EU, NATO i Romům, a která v probíhající kampani stavila i na hesla o nastolení pořádku či boji proti liberalismu.

Loni na podzim slovenský nejvyšší soud uznal vinným tehdejšího poslance LSNS Milana Mazureka z trestného činu za jeho protiromské výroky a uložil mu pokutu. Mazurek kvůli tomu přišel o mandát. V nadcházejících volbách se o přízeň voličů uchází z posledního místa kandidátní listiny LSNS.