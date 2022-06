Soud s Babišem v kauze Čapí hnízdo začne 12. září

Praha - Obžalobu bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho někdejší poradkyně Jany Nagyové (dříve Mayerové) v kauze dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo začne pražský městský soud projednávat 12. září. Soudce Jan Šott nevyhověl návrhům na předběžné projednání obžaloby. Informaci serverů Novinky.cz a Seznam Zprávy potvrdil ČTK mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig. Babiš i Nagyová vinu v minulosti odmítli.

"Mohu potvrdit, že v trestní věci obžalovaných Ing. Nagyové a Ing. Babiše předseda senátu neshledal důvody pro nařízení předběžného projednání obžaloby a dne 6. června 2022 nařídil hlavní líčení v termínech, které se podávají z veřejné databáze Infosoud," sdělil Wenig. "Trestní kanceláří již bylo vypraveno předvolání a vyrozumění zúčastněným osobám," doplnil mluvčí.

Babiš s Nagyovou jsou obžalováni z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, podle trestního zákoníku jim hrozí až desetileté vězení. Žalobce podle dřívějších informací navrhuje pro expremiéra v obžalobě tříletou podmínku a peněžitý trest deset milionů korun, pro Nagyovou pak žádá stejný podmíněný trest, zaplatit by měla půl milionu korun.

Hlavní líčení se podle soudní databáze uskuteční od pondělí 12. září do pátku 16. září, následně pak v týdnech od 26. září a od 17. října, v obou případech není jednání nařízené ve středu.

Podstatou kauzy je to, že Čapí hnízdo původně patřilo Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se však přeměnilo na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získalo padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu nemělo nárok. Akcie údajně vlastnily Babišovy děti a partnerka. Společnost se po několika letech pod Agrofert vrátila. V roce 2017 Babiš vložil holding do svých svěřenských fondů. Oba obžalovaní vinu už dříve odmítli.

Babiš vinu dlouhodobě odmítá. Kauzu Čapí hnízdo pokládá za vykonstruovaný a účelový pokus o svou kriminalizaci a o snahu vystrnadit ho z politiky. V březnu po podání obžaloby ČTK sdělil, že se potvrdilo, že kauza Čapí hnízdo je vykonstruovaný politický proces, u soudu chce prokázat, že nikdy nic trestného neudělal.

Obžaloba Babišovi neznemožňuje kandidovat na prezidenta. Podle ústavy a zákona o volbě prezidenta může být zvolen každý občan, který je volitelný do Senátu, pokud mu nebyla omezena svéprávnost k výkonu volebního práva. Babiš v neděli v České televizi řekl, že neoznámí případnou kandidaturu na prezidenta v září, jak uváděl dřív. Rozhodnutí oznámí až na poslední chvíli. Přesný termín neřekl.

Nagyová Deníku N po podání obžaloby řekla, že jde o "exemplární příklad apolitického a objektivního rozhodovaní o vině a nevině, životě a smrti". K trestnému činu má podle ní jednání "na hony daleko".

Někdejší náměstkyni jihlavského primátora nedávno navrhl krajský sněm ANO na Vysočině do podzimních senátních voleb za okrsek Jihlava. O kandidatuře Nagyové ještě musí rozhodnout předsednictvo nejsilnějšího opozičního hnutí.