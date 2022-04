Soud rozhodne v kauze Viktoriagruppe a chybějící české nafty

Praha - Pražský městský soud dnes vyhlásí rozsudek v kauze chybějící české nafty v bavorském skladu společnosti Viktoriagruppe. Obžalobě čelí zkrachovalá německá firma, její jednatel Petr Malý a tři manažeři z české pobočky. Všichni vinu odmítají. Podle státního zástupce podvodně připravili Správu státních hmotných rezerv (SSHR) o 108 milionů korun.

SSHR hradila firmě Viktoriagruppe za skladování české nafty poplatek, jehož výše byla závislá na množství uložené pohonné hmoty. Viktoriagruppe měla naopak platit pokutu, pokud by dojednané množství nafty nestihla uskladnit včas. Podle obžaloby to firma skutečně nestihla a rozhodla se to zakrýt fiktivním navýšením zásob nafty dvěma nepravdivými příjemkami, které zaslala SSHR k proplacení. Od listopadu 2012 do ledna 2013 navíc obžalovaní údajně vyskladnili tři vlakové soupravy nafty, kterou SSHR neuhradili.

Státní zástupce žádá pro všechny čtyři manažery tresty vězení v rozmezí od 7,5 do deseti let. Dále pro ně chce desetimilionové peněžité tresty a také maximální, tedy desetileté zákazy činnosti. Společně by také měli uhradit škodu způsobenou SSHR.