Soud rozhodne v druhé větvi Rathovy korupční kauzy

Praha - Krajský soud v Praze dnes vynese nepravomocnýrozsudek v takzvané druhé větvi korupční kauzy bývalého hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha. Někdejší politik čelí obžalobě z přijímání úplatků za zmanipulované veřejné zakázky Středočeského kraje a krajských nemocnic. Státní zástupce navrhl, aby mu za to soud o nejméně dva a půl roku prodloužil sedmiletý trest, který si odpykává kvůli korupci při výběrovém řízení na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. V případu čelí obžalobě devět lidí a osm firem, všichni vinu odmítají.

Rath si podle státního zástupce spolu s bývalou ředitelkou kladenské nemocnice Kateřinou Kottovou a jejím manželem Petrem Kottem domlouvali úplatky za zmanipulování tendrů za stovky milionů korun na nákup sanitek pro středočeskou záchrannou službu, rekonstrukci pavilonu kolínské nemocnice, stavbu pavilonů v mladoboleslavské nemocnici a přestavbu části kladenské nemocnice. Obžalovaní chtěli podle vyšetřovatelů přes 60 milionů korun. Obdrželi 3,34 milionu, protože je v květnu 2012 zadržela policie. Kottovým navrhuje žalobce uložit souhrnné tresty 8,5 roku.

Mezi obžalovanými figuruje také největší česká stavební společnost Metrostav a její generální ředitel Pavel Pilát. Vrcholný manažer firmy by si podle státního zástupce zasloužil pětiletý nepodmíněný trest. Společnost by podle jeho závěrečného návrhu měla zaplatit 25 milionů korun a měla by být deset let vyloučena z účasti na veřejných zakázkách. Metrostav považuje obžalobu za účelovou a návrh trestu za likvidační.

Do vězení chce žalobce poslat i ostatní účastníky kauzy - mají tam podle něj pobýt mezi čtyřmi až 7,5 lety. Potrestat žádá i všechny zúčastněné společnosti.