Soud rozhodne o vlastnictví Saudkova komiksu za týden

Ilustrační foto - Manželka kreslíře Káji Saudka Johana vystoupila 11. února v Praze na tiskové konferenci k policejnímu zabavení originálu komiksu Muriel a andělé na předaukční výstavě. Komiks měl být za několik dní dán do aukce s vyvolávací cenou 5,9 milionu korun. Pokud by se nenašel zájemce o celý komplet 131 stran, měl být soubor rozprodáván po jednotlivých listech. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Pražský městský soud dnes projednal odvolání ve sporu mezi dědici zemřelého kreslíře Káji Saudka a sběratelem Tomášem Šmídkem o vlastnictví komiksu Muriel a andělé. Rozhodne za týden. Dílo v roce 2013 koupil od pražské Galerie Moderna za 2,5 milionu korun sběratel Tomáš Šmídek. Příbuzní a přátelé Saudka ale tvrdí, že byl komiks Saudkovi před desítkami let odcizen. Obvodní soud pro Prahu 8 v lednu nepravomocně rozhodl, že komiks patří Saudkovým dědicům.

Originál komiksu Miloše Macourka a Káji Saudka byl v roce 1969 předán nakladatelství a pak tiskárně. Kvůli začínající normalizaci ale za komunistického režimu nevyšel. Osud originálu nebyl po desítky let znám, komiks byl vydán až v roce 1991 díky nalezení původních tiskařských štočků. Saudek sám tehdy v předmluvě ke komiksu napsal, že originály v roce 1968 někomu předal, ale už si nepamatuje, komu je dal.

Z dokazování u Obvodního soudu pro Prahu 8, o kterém v minulosti informoval server iDnes.cz, vyplynulo, že originál byl desítky let v bytě Jiřího Helmicha, který kdysi pracoval v tiskárně. Jeho příbuzní u soudu řekli, že muž tvrdil, že komiks od Saudka dostal jako záruku za půjčení peněz. Saudkovi přátelé ale zase uvedli, že kreslíř považoval originál za ukradený a popíral, že by dílo někomu dal.

Po Helmichově smrti příbuzní prodali komiks v roce 2013 Galerii Moderna, od které pak dílo koupil sběratel Šmídek. Ten pak chtěl komiks vydražit s vyvolávací cenou 5,9 milionu. Před zahájením předaukční výstavy v roce 2014 ale dílo zabavila policie na základě trestního oznámení Saudkovy rodiny. Policisté poté případ odložili, protože se nepodařilo prokázat, že by dílo bylo odcizeno. Komiks je od té doby v soudní úschově.

Podle obvodního soudu příbuzní Hemlicha neprokázali, že na muže vlastnické právo přešlo, naopak bylo dokázáno, že komiks stále patřil Saudkovi. Právo na originál proto podle soudce přešlo na jeho dědice. Odvolací soud dnes případ projednal, senát se ale během porady na výsledku neshodl. Jednání proto odročil na 1. srpna, kdy vynese verdikt.

"Nepočítala jsem s tím. Ale lepší, když se to odkládá, aby si to krásně rozmysleli a v můj prospěch a Káji to mělo potom uzavření," řekla novinářům po jednání manželka kreslíře Hana Saudková. O tom, jak by s komiksem naložila, zatím mluvit nechtěla. "To by bylo velké předcházení, protože tak by mi mohlo vzniknout obrovské zklamání," vysvětlila.

Kája Saudek zemřel v roce 2015 ve věku 80 let v motolské nemocnici v Praze. V nemocnici byl kreslíř od roku 2006, kdy upadl do komatu poté, co mu v krku zaskočilo sousto.