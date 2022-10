Soud rozhodne o stížnosti zastupitelů, chtějí odškodné za zpřístupněná oznámení

Brno - Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti skupiny lidí, kteří se jako obecní zastupitelé či radní domáhali odškodnění za to, že stát v roce 2020 neomezeně zpřístupňoval veřejnosti jejich majetková oznámení. ÚS na jaře 2020 s odloženou platností rozhodl, že neomezené zveřejňování odporuje ústavnímu pořádku. Oznámení přesto zůstávala ještě asi devět měsíců široce dostupná.

Pisatelé stížnosti byli neuvolněnými funkcionáři, za svůj podíl na obecní samosprávě tedy nepobírali plat. Po ministerstvu spravedlnosti žádali náhradu nemajetkové újmy v částkách do 50.000 korun a také omluvu. Pražské soudy žalobě nevyhověly.

Uplatněný nárok vychází z nálezu ÚS, který zachoval povinnost komunálních politiků podávat oznámení o majetkových poměrech, zároveň ale zrušil tehdejší rozsah nahlížení do centrálního registru oznámení. Podle nálezu postačí zpřístupňovat údaje na základě žádosti, volné nahlížení přes internet porušuje právo na soukromí veřejných funkcionářů. Nález měl odloženou účinnost, vstoupil v platnost až na konci roku 2020. Soud tak dal politikům čas na to, aby přijali novou právní úpravu nahlížení. Ministerstvo spravedlnosti pokračovalo v tehdejším způsobu zveřejňování až do listopadu 2020.

Podle pisatelů ústavní stížnosti je nepřijatelné, aby stát udržoval protiústavní praxi a odvolával se na odloženou vykonatelnost nálezu. Časový prostor vzniklý odkladem má podle stížnosti sloužit politikům k tomu, aby protiústavní úpravu ve stanovené lhůtě nahradili. Neznamená však to, že lze porušovat něčí práva a svobody až do posledního dne lhůty.