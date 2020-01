Soud rozhodne o přídavcích na děti, nyní mají dvě různé úrovně

Brno - Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o návrhu skupiny senátorů na zrušení části zákona o státní sociální podpoře. Jde o ustanovení, které s platností od ledna 2018 zakotvuje dvě různé úrovně přídavku na dítě. Podle 20 senátorů z různých klubů, kteří se na soud obrátili už v roce 2017, zákon porušuje princip rovnosti.

Nárok na přídavek na dítě v základní výši má každé nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřesahuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70.

Na vyšší sazbu mají nárok rodiny, v nichž aspoň jeden rodič pracuje, anebo má příjmy podmíněné předchozí prací, jako jsou dávky nemocenského či důchodového pojištění nebo podpora v nezaměstnanosti.

Podle senátorů je zákon iracionální, nemá kompenzační ani motivační účinek, nejchudší rodiny na zvýšenou sazbu nedosáhnou. Dítě je vystaveno odlišnému právnímu a ekonomickému zacházení pouze na základě příslušnosti k rodině, která se hodnotí podle druhu příjmu jejích členů, argumentovali senátoři.

Základní výše přídavku činí 500 korun za dítě do šesti let, 610 pro děti od šesti do 15 let a 700 pro věkové rozpětí od 15 do 26 let. Pokud by soud vyhověl návrhu senátorů, zůstala by jen jedna úroveň - ta zvýšená, tedy 800 Kč na dítě do šesti let, 910 korun do 15 let a 1000 korun do 26 let.