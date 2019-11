Soud rozhodne o pětici obžalovaných z obchodu s lidmi v Británii

Ústí nad Labem - Ústecký krajský soud dnes rozhodne o pětici obžalovaných z obchodu s lidmi ve Velké Británii. Manželé Rigovi podle žalobce organizovali odchod lidí z Mostecka do ciziny, kde je nutili k různým pracím a prostituci a peníze jim poté odebírali. Státní zástupce navrhl pro údajného strůjce vykořisťování Júlia Riga 14 let vězení. Na obchodu s lidmi podle státního zástupce dvojice získala během několika let nejméně 15 milionů korun. Obžalovaní vinu odmítli.

Vazebně stíhaný Július Rigo popřel, že by někoho vydíral nebo nutil k prostituci, odmítl také znásilnění jedné poškozené, prostituci podle něj dívky vykonávaly dobrovolně. Doznal se k dvojímu manželství. V době, kdy vstupoval do manželství s Darinou Rigovou, byl už ženatý s ženou pocházející ze země mimo EU.

Vinu odmítli i Rigová, pro kterou státní zástupce žádá trest kolem devíti let, a Karel Ádám, jemuž žalobce navrhl šestiletý trest. Podmíněné tresty od roka do dvou let navrhl státní zástupce v závěrečné řeči pro bratra Júlia Riga Josefa za vydírání a pro Blanku Sárköziovou obžalovanou z kuplířství.